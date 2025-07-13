"Катимось у прорву": працівники "Укрзалізниці" поскаржилися на умови праці, що їм не подобається

Залізничники стверджують, що для них компанія не передбачила елементарних умов

Працівники "Укрзалізниці" скаржаться на погані умови праці. За їхніми словами, воду доводиться приносити з дому та користуватися жахливими туалетами. Незалежно від посади вони косять траву, ремонтують приміщення та роблять іншу роботу, яка не входить до їх посадових обов’язків. Співробітники змушені працювати в небезпечних умовах під час тривог, при цьому їм скорочують і так мізерні виплати.

Про це йдеться на Facebook-сторінці "Залізниця так як вона є", де Тетяна Вербовецька опублікувала фото "старого туалету, який ось-ось звалиться".

"Багато років УЗ живе і працює як цей старий туалет: ще тримається і навіть функцію свою виконує, але ось-ось впаде. Змінювалося десятки керівників, 34 роки йдуть реформи, підходи до перевезень також змінювалися, незмінною залишається тільки праця. І повірте, як показали останні місяці незмінною, вона і залишиться", — йдеться у публікації.

За словами авторки, попри те, що УЗ інтегрується до ЄС, управління компанії залишається совковим. Люди змушені використовувати власні інструменти та витратні матеріали, самостійно ремонтувати побутові приміщення, кондиціонери, косарки, душові, кімнати прийому їжі та заправляти картриджі.

"Покажіть мені ще підприємства, де відсутність води та туалетів — норма, а вимога працівника встановити елементарні умови праці вважається неповагою до начальника. Покажіть мені, де ще працівник наймається укладачем, сигналістом, черговим, путівником, начальником станції, але все літо він косар трави. І не дай боже десятки перевіряючих побачать рослинку більше 25 см — хана", — пише Вербовецька.

Вона стверджує, що інженер у компанії отримує оклад 9000 грн, а провідний інженер – 13000 грн. Люди бояться втратити роботу через бронювання, хоча незадоволені умовами, зарплатою, ставленням і вважають за краще "виконувати тупі та безглузді команди". "На деяких станціях немає взагалі жодної води. Ні помитися, ні сходити в туалет, ні помити підлогу. Води немає! Та й туалетів теж", — додає авторка.

Крім того, вона пише, що за останні кілька місяців так звані "бойові" у Запорізькому регіоні працівникам скоротили вдвічі. "Нещодавно коли ми сиділи в підвалі на роботі, а поруч потужно падали шахеди серед білого дня, почула, як колегу закликали по телефону швиденько піти зробити звіт", — розповіла Вербовецька, уточнивши, що це скоріше виняток, ніж правило, оскільки більшість залізничників продовжують роботу, попри небезпеку.

У коментарях до зазначеної посади люди, які надаються працівниками УЗ, погоджуються у тому, що ситуація на залізниці відповідає викладеній інформації. "Зарплати – кіт наплакав, багато гарантованих доплат залізничникам скасовано, а це просто великий мінус, просто дірка у добробуті залізничника", – зазначає Олексій Меньщіков.

За його словами, керівництвом нібито замовчується той факт, що залізничники працюють у небезпечних умовах. Менщіков стверджує, що залізничники не ходять до сховища, тож ризикують загинути чи отримати каліцтва. Однак вони не можуть піти, оскільки зупиниться цикл, який на залізниці завжди є безперервним.

Коментатори заявляють, що працівників нібито просять підписувати пам'ятки щодо поведінки під час повітряної тривоги. Однак не всі співробітники можуть дотримуватися вказаних правил, оскільки "УЗ встане, якщо роботу припинити".

"І за це все ви ще берете, і забираєте доплати, не підвищуєте зарплату і хочете Європи? Хочете і рибку з’їсти, і … сісти? Так не буває. Скоро все розвалиться, дійде до критичної точки, ось тоді все зрозумієте. Ви ще там подумували забрати вислугу років у рабів? Зробіть це, я хочу на це подивитися. (…) Ще додам, відновлення вагонів, покращення сервісу пасажирів, все що робить Перцовський – це класно, але просто це виглядає як у бідній сім'ї, де їсти нічого, а взяли в кредит айфон та Теслу на додачу, ну правда", – пише залізничник.

Нагадаємо, ситуація із відсутністю квитків на потяги "Укрзалізниці" продовжує обурювати українців. Однак у мережі вже з’явилося чимало дотепних жартів.