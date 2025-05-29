Після скандалу "Укрзалізниця" пояснила, чому платить співробітникам так мало (документ)

Фактор низької зарплати тягне за собою критичний відтік кадрів у компанії

В "Укразалізниці" прокоментували питання зарплат свого персоналу після скандальних заяв їхніх співробітників. У компанії сказали, що нині заробітна плата залізничників суттєво відстає від середньої.

Про це було повідомлено у відповіді Департаменту інформаційної політики та стратегічних комунікацій "Укрзалізниці" на відповідний запит "Телеграфа".

Ще на початку травня в мережі з’явилися повідомлення від Білоус Ольги і Партики Мирослави про низький рівень заробітної плати в "Укрзалізниці". Вони опублікували відповідні бланки з розрахунком заробітної плати, на якому видно, що за місяць вони отримували 8691 і 8388 грн.

У компанії підтвердили, що вони справді є працівниками регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

"Наразі заробітна плата залізничників суттєво відстає від середньої в Україні. Темпів індексації заробітної плати залізничників украй недостатньо для утримання кадрового потенціалу компанії, особливо молоді", — йдеться у відповіді на запит.

Також в "УЗ" кажуть, що фактор низької зарплати спричиняє критичний відтік кадрів у компанії.

"З метою стабілізації ситуації наприкінці 2024 року АТ "Укрзалізниця" ініціювало індексацію тарифів на вантажоперевезення, які не переглядалися практично вже 3 роки. Свої пропозиції змін державних регульованих тарифів на перевезення вантажів АТ надіслало для розгляду Міністерству розвитку громад та територій України. спрямована на безпеку руху та індексацію заробітних плат залізничників", — пояснили в компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "Укрзалізниця" продала подвійні квитки на потяг до Дніпра. Люди приходили у вагон і бачили, що їхні місця вже зайняті. Проблема виникла практично у всіх пасажирів четвертого вагона та у частини з першого.