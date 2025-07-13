"Катимся в прорву": работники "Укрзализныци" пожаловались на условия труда, что им не нравится

Железнодорожники утверждают, что для них компания не предусмотрела элементарных условий

Работники "Укрзализныци" жалуются на плохие условия труда. По их словам, воду приходится приносить из дома и пользоваться ужасными туалетами. Независимо от должности они косят траву, ремонтируют помещения и делают другую работу, которая не входит в их должностные обязанности. Сотрудники вынуждены работать в опасных условиях во время тревог, при этом им сокращают и без того мизерные выплаты.

Об этом идет речь на Facebook-странице "Залізниця так як вона є", где Татьяна Вербовецкая опубликовала фото "дряхлого туалета, который вот-вот рухнет".

"Многие годы УЗ живет и работает как этот дряхлый туалет: еще держится и даже функцию свою выполняет, но вот-вот рухнет. Менялось десятки руководителей, 34 года идут реформы, подходы к перевозкам также изменялись, неизменным остается только труд. И поверьте, как показали последние месяцы неизменной, она и останется", – говорится в публикации.

По словам автора, несмотря на то, что УЗ интегрируется в ЕС, управление компании остается совковым. Люди вынуждены использовать собственные инструменты и расходные материалы, самостоятельно ремонтировать бытовки, кондиционеры, косилки, душевые, комнаты приема пищи и заправлять картриджи.

"Покажите мне еще предприятия, где отсутствие воды и туалетов-норма, а требование работника установить элементарные условия труда считается неуважением к начальнику. Покажите мне, где еще работник нанимается составителем, сигналистом, дежурным, путеводителем, начальником станции, но все лето он косарь травы. И не дай бог десятки проверяющих увидят растение более 25 см – хана", – пишет Вербовецкая.

Она утверждает, что инженер в компании получает оклад 9000 грн, а ведущий инженер – 13000 грн. Люди боятся потерять работу из-за бронирования, хотя недовольны условиями, зарплатой, отношением и предпочитают "выполнять тупые и бессмысленные команды". "На некоторых станциях нет вообще никакой воды. Ни помыться, ни сходить в туалет, ни помыть пол. Воды нет! Да и туалетов тоже", – добавляет автор.

Кроме того, она пишет, что за последние пару месяцев так называемые "боевые" в Запорожском регионе работникам сократили вдвое. "Недавно когда мы сидели в подвале на работе, а рядом мощно падали шахеды среди бела дня, услышала, как коллегу призывали по телефону быстренько пойти сделать отчет", – рассказала Вербовецкая, уточнив, что это скорее исключение, чем правило, поскольку большинство железнодорожников продолжают работу несмотря на опасность.

В комментариях к указанному посту люди, которые представляются работниками УЗ, соглашаются в тем, что ситуация на железной дороге соответствует изложенной информации. "Зарплаты – кот наплакал, многие гарантированные доплаты железнодорожникам отменены, а это просто большой минус, просто дыра в благосостоянии железнодорожника", – отмечает Алексей Меньщиков.

По его словам, руководством якобы умалчивается тот факт, что железнодорожники работают в опасных условиях. Меньщиков утверждает, что железнодорожники не ходят в убежища, поэтому рискуют погибнуть или получить увечья. Однако они не могут уйти, поскольку остановится цикл, который на железной дороге всегда непрерывный.

Комментаторы заявляют, что работников якобы просят подписывать памятки о поведении во время воздушной тревоги. Однако не все сотрудники могут соблюдать предписанные правила, поскольку "УЗ встанет, если работу прекратить".

"И за это все вы еще берете, и забираете доплаты, не повышаете зарплату и хотите Европы? Хотите и рыбку съесть, и….сесть? Так не бывает. Скоро все развалится, дойдет до критической точки, вот тогда все поймете. Вы еще там подумывали забрать выслугу лет у рабов? Сделайте это, я хочу на это посмотреть. (…) Еще добавлю, восстановление вагонов, улучшение сервиса пассажиров, все что делает Перцовский – это классно, но просто это выглядит как в бедной семье, где есть нечего взяли в кредит айфон и Теслу в придачу, ну правда", – пишет железнодорожник.

Напомним, ситуация с отсутствием билетов на поезда "Укрзализныци" продолжает возмущать украинцев. Однако в сети уже появилось немало остроумных шуток.