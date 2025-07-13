Його застрелили біля власного будинку: як виглядає могила Олеся Бузини в Києві

Журналіст був за офіційну двомовність в Україні і казав, що Бандера не заслуговує на героїзацію

Український журналіст, письменник, телеведучий член проросійської політичної партії "Російський блок" Олесь Бузина похований у Києві, на Берковецькому кладовищі. Його вбивство стало одним із найрезонансніших в історії України. Сьогодні, 13 липня, шеф-редактору газети "Сегодня" могло б виповнитися 56 років.

"Телеграф" з цієї нагоди вирішив з’ясувати, як виглядає його могила. Також ви пригадали обставини його загибелі.

Хто такий Олесь Бузина

Олесь Бузина активно критикував Майдан і симпатизував ідеям "руского міра". Він — автор контроверсійних книжок "Вурдалак Тарас Шевченко" і "Поверніть жінкам гареми". Він був членом проросійської партії "Російський блок".

Він різко висловлювався про історичних постатей, які боролися на незалежність України. Зокрема, Бузина стверджував, що Степан Бандера, Роман Шухевич не заслуговують та героїзацію. Націоналізм він вважав небезпечним для сучасної України.

Бузина вважав, що в Україні обов'язкова двомовність і вона повинна бути дозволена офіційно. А те, що російську витісняли як мову в освіті та медіа, Бузина вважав порушенням прав громадян.

Де похований Олесь Бузина і як виглядає могила

Олесь Бузина загинув 16 квітня 2015 року. Його застрелили біля під'їзду будинку, у якому він жив у Києві. Як повідомляли слідчі, під'їхав автомобіль, нападники вистрелили у журналіста і завдали йому смертельних поранень.

Олесь Бузина похований на Берковецькому кладовищі у Києві — це одне з найбільших міських кладовищ, розташоване на околиці столиці. Цей вибір був підтверджений офіційними повідомленнями і журналістськими репортажами з поховання.

Могила виконана у стриманому стилі — невеликий пам'ятник, на якому викарбуване прізвище та ім'я журналіста, а також дати народження і смерті. Фотографії на надгробку немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила зірки "Іронії долі" М’ягкова. Він був зіркою таких радянських фільмів як "Іронія долі, або з легким паром" та "Службовий роман", помер у 2021 році.