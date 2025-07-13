Его застрелили у собственного дома: как выглядит могила Олеся Бузины в Киеве

Журналист был за официальное двуязычие в Украине и говорил, что Бандера не заслуживает героизации

Украинский журналист, писатель, телеведущий член пророссийской политической партии "Русский блок" Олесь Бузина похоронен в Киеве, на Берковецком кладбище. Его убийство стало одним из самых резонансных в истории Украины. Сегодня, 13 июля, шеф-редактору газеты "Сегодня" могло бы исполниться 56 лет.

"Телеграф" по этому случаю решил выяснить, как выглядит его могила. Также вы припомнили обстоятельства его гибели.

Кто такой Олесь Бузина

Олесь Бузина активно критиковал Майдан и симпатизировал идеям "русского мира". Он — автор контроверсионных книг "Вурдалак Тарас Шевченко" и "Верните женщинам гаремы". Он был членом пророссийской партии "Русский блок".

Он резко высказывался об исторических фигурах, боровшихся на независимость Украины. В частности, Бузина утверждал, что Степан Бандера, Роман Шухевич не заслуживают героизации. Национализм он считал небезопасным для современной Украины.

Бузина считал, что в Украине обязательно двуязычие и она должна быть разрешена официально. А то, что русский вытесняли как язык в образовании и медиа, Бузина считал нарушением прав граждан.

Где похоронен Олесь Бузина и как выглядит могила

Олесь Бузин погиб 16 апреля 2015 года. Его застрелили у подъезда дома, где он жил в Киеве. Как сообщали следователи, подъехал автомобиль, нападавшие выстрелили в журналиста и нанесли ему смертельные ранения.

Олесь Бузина похоронен на Берковецком кладбище в Киеве — одно из крупнейших городских кладбищ, расположенное на окраине столицы. Этот выбор был подтвержден официальными сообщениями и журналистскими репортажами по захоронению.

Могила исполнена в сдержанном стиле — небольшой памятник, на котором высечена фамилия и имя журналиста, а также даты рождения и смерти. Фотографии на надгробии нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила звезды "Иронии судьбы" Мягкова. Он был звездой таких советских фильмов как "Ирония судьбы, или с легким паром" и "Служебный роман", умер в 2021 году.