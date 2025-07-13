В ЄС "з нетерпінням" чекають на заяву Трампа щодо Росії: про що мова

Європейці вірять у лідерство США.

В Європейському Союзі називають "обнадійливими" останні сигнали з боку США, що стосуються підтримки України. Та чекають на анонсовану Дональдом Трампом "важливу заяву" щодо Росії у понеділок, 14 липня.

Про це під час брифінгу заявила високопосадовиця ЄС, повідомляє кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

"Я думаю, що ми побачили кілька обнадійливих заяв з іншого боку Атлантики. Я вважаю, що це саме те, що потрібно.

Гадаю, що ми всі з нетерпінням чекаємо на заяви, які будуть зроблені в наступний понеділок. Я думаю, що там ми побачимо лідерство, яке ми вітаємо з боку США, щоб дійсно спробувати покласти край російській агресії проти України шляхом справедливого і тривалого миру. Українці готові.

Тепер Путін повинен показати, що він налаштований серйозно. І я думаю, що терпіння вичерпується", — сказала високопосадовиця.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп вперше за час своєї другої каденції планує відправити Україні пакет військової допомоги вартістю в сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть із фонду президентських повноважень (PDA), у якому залишилися мільярди доларів, отримані Трампом у "спадок" від його попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена.