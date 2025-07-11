Путін захлинеться від злоби: Мерц назвав умову, за якої Росія може повернути собі заморожені активи

За попередніми підрахунками, відновлення України обійдеться у приблизно 500 мільярдів доларів США

Росія не побачить своїх заморожених активів до моменту, поки не відшкодує збитки, завдані Україні вторгненням. Розмір збитку від війни складає щонайменше 500 мільярдів євро, які Кремлю доведеться виплатити у той чи інший спосіб.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, сказано у повідомленні на сайті німецького уряду. Під час виступу на конференції з відновлення України у Римі 10 липня, Мерц підкреслив, що Кремль не побачить активів, поки не відшкодує усі завдані Україні збитки.

"Росія завдала величезної шкоди за понад три роки війни. Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно в 500 мільярдів євро. Росія повинна компенсувати ці збитки. Доки цього не станеться, Росії не повинно бути надано і не буде надано доступу до заморожених російських активів. Я також хотів би ще раз наголосити: заморожування залишатиметься чинним; використання відсотків або доходів від активів буде здійснюватися за допомогою механізму, який ми окреслили", – зазначив він.

Мерц додав, що відновленням України потрібно займатися вже зараз. Це в інтересах усіх європейських партнерів України, в тому числі й в інтересах Німеччини. Також до відбудови України канцлер порадив активно залучати приватний капітал Європи та США.

Міністр з економічного співробітництва та розвитку Німеччини, Рим Алабалі-Радован, повідомляє німецька радіостанція Deutschlandfunk, також оцінила відновлення України у приблизно 500 мільярдів євро. Алабалі-Радован додала, що знадобиться приблизно 10 років на усі роботи з відновлення. Вона підтвердила, що Європа має на меті змусити Росію заплатити за відновлення України.

Зазначимо, що станом на зараз європейські країни майже три роки не можуть конфіскувати заморожені російські активи та передати Україні, щоб українські війська отримали потужний інструмент для відсічі повномасштабної агресії РФ.

Проте через позицію нової адміністрації США європейські союзники обговорюють можливість конфіскації заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Метою є використання цих коштів для компенсацій Україні. Польща, Велика Британія та балтійські країни (Литва, Латвія, Естонія) хочуть конфіскувати російські гроші на користь України, через величезні збитки, завдані Росією. Але лідери країн "старої Європи" проти: вважають, що конфіскація активів на даному етапі нібито ускладнить їхнє використання як важеля для мирних переговорів. Щоправда, це чергова відмовка: раніше вони наводили інші, такі ж сміховинні "аргументи".