В ЕС "с нетерпением" ждут заявление Трампа по России: о чем речь

Европейцы верят в лидерство США

В Европейском Союзе называют "обнадеживающими" последние сигналы со стороны США, касающиеся поддержки Украины. Но ждут анонсированное Дональдом Трампом "важное заявление" в отношении России в понедельник, 14 июля.

Об этом во время брифинга заявила чиновник ЕС, сообщает корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе.

"Я думаю, что мы увидели несколько обнадеживающих заявлений с другой стороны Атлантики. Я считаю, что это именно то, что нужно.

Думаю, что мы все с нетерпением ждем заявлений, которые будут сделаны в следующий понедельник. Я думаю, что там мы увидим лидерство, которое мы приветствуем со стороны США, чтобы действительно попытаться положить конец российской агрессии против Украины путем справедливого и продолжительного мира. Украинцы готовы.

Теперь Путин должен показать, что он настроен серьезно. И я думаю, что терпение иссякает", — сказала чиновница.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп впервые за время второй каденции планирует отправить Украине пакет военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда президентских полномочий (PDA), в котором остались миллиарды долларов, полученные Трампом в "наследство" от его предшественника, 46-го президента США Джозефа Байдена.