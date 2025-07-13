Трамп може конфіскувати заморожені активи Росії в США, щоб надати допомогу Україні, – CBS News

Білий дім розглядає можливість вилучити для надання Україні зброї заморожені активи Росії

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання військової допомоги Україні, проте йому потрібне джерело фінансування. Від його попередника, 46-го президента Джозефа Байдена, залишилося 3,86 млрд доларів США, схвалених Конгресом, але Трамп може знайти гроші в іншому місці. Мова йде про заморожені в США російські суверенні активи на п'ять мільярдів доларів.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела. Співрозмовники сказали, що надання допомоги Україні стане своєрідним сигналом росіянам, які останнім часом посилили атаки на Україну.

За даними джерел, Трамп може використати 3,86 млрд доларів США, які залишилися після Байдена в рамках програми президентських повноважень (PDA). Але водночас Білий дім розглядає можливість вилучити для цієї цілі заморожені активи Росії.

"Президент має повноваження конфіскувати близько 5 мільярдів доларів російських активів за кордоном та спрямувати ці кошти до України, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями", — зазначається у матеріалі.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, президент США Дональд Трамп вперше використає президентські повноваження (PDA), щоб надіслати Україні військову допомогу. Його попередник, Джозеф Байден, використовував саме цей шлях передачі Україні необхідної зброї та боєприпасів. А кілька днів тому, також за даними ЗМІ, США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS. Президент України Володимир Зеленський 11 липня підтвердив, що постачання зброї в Україну відновлено.

Як повідомлялося раніше, все частіше президент США Дональд Трамп виражає невдоволення діями російського лідера Володимира Путіна та просуванням до миру в Україні. Раніше, він вважав, що Кремль прагне переговорів, наразі ж демонструє протилежні настрої. Зокрема, він наказав поновити постачання зброї Україні. Щобільше, американський лідер вже визнав, що Путін не бажає завершувати війну, а шлях до миру в Україні виявився більш тернистим.