Трамп анонсував заяву щодо Росії та висловився про постачання зброї Україні

Трамп підтвердив, що існує угода щодо постачання Україні озброєння за європейські гроші

Президент США Дональд Трамп анонсував "серйозну та важливу заяву" стосовно Росії, з якою він планує виступити 14 липня. Також американський президент висловився щодо постачань озброєння Україні за гроші європейських партнерів Києва.

Обидві заяви Трамп зробив під час інтерв'ю телеканалу NBC News. Трамп підтвердив, що планує зробити заяву щодо Кремля, але відмовився навести будь-які подробиці.

"Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії", – сказав він.

Окрім цього, Трамп підтвердив, що існує угода щодо постачання Україні озброєння за європейські гроші. За словами Трампа, домовленості досягли ще минулого місяця під час саміту НАТО в Гаазі.

"Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Тож ми робимо так: зброя, яка постачається, йде до НАТО, а потім НАТО надаватиме цю зброю Україні, і НАТО оплачує цю зброю… Ми постачаємо зброю НАТО, і НАТО відшкодує повну вартість цієї зброї", – пояснив президент США.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, президент США Дональд Трамп вперше використає президентські повноваження (PDA), щоб надіслати Україні військову допомогу. Його попередник, Джозеф Байден, використовував саме цей шлях передачі Україні необхідної зброї та боєприпасів. А кілька днів тому, також за даними ЗМІ, США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS.

Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати обидва комплекси Збройним силам України. Президент України Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.