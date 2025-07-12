Трамп готує пакет допомоги Україні на сотні мільйонів: в Politico повідомили про подробиці

Плани НАТО та США ледве не зірвало призупинення допомоги Україні на початку липня

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно анонсував постачання Україні озброєння, вперше за час своєї другої каденції планує відправити Україні пакет військової допомоги вартістю в сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть із фонду президентських повноважень (PDA), у якому залишилися мільярди доларів, отримані Трампом у "спадок" від його попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела, знайомі з планами Трампа. Новий пакет буде сформовано за рахунок PDA, це дозволяє Пентагону вилучати озброєння для України з американських військових складів.

Фонд PDA зараз складає приблизно 3,86 мільярда доларів США. Але озброєння надійде не тільки звідти: НАТО працює над угодою для придбання американського озброєння із подальшою передачею Україні.

Плани НАТО та США ледве не зірвало призупинення допомоги Україні на початку липня під приводом нібито перевірки запасів на складах. Через це заступник міністра оборони Стівен Файнберг скликав засідання представників оборонних компаній, щоб обговорити з ними відновлення запасів Пентагону.

Цікаво, що в Пентагоні висловлюють ті самі побоювання, які останні місяці своєї роботи висловлювала адміністрація Байдена: мовляв, війна в Україні негативно позначається на військових запасах США. Файнберг, який відповідає за бюджетні процеси в Пентагоні, зараз розглядає можливість направлення до Конгресу пропозицій щодо нового пакета фінансування боєприпасів. Також він закликав представників американського ОПК значно прискорити постачання ракет для систем протиповітряної оборони та інших боєприпасів.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, президент США Дональд Трамп вперше використає президентські повноваження (PDA), щоб надіслати Україні військову допомогу. Його попередник, Джозеф Байден, використовував саме цей шлях передачі Україні необхідної зброї та боєприпасів. А кілька днів тому, також за даними ЗМІ, США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість відновити постачання зброї Україні, включаючи ракети Patriot. Трамп зазначив, що може це зробити, оскільки особисто не припиняв допомогу Україні, а призупинення було пов’язане з рішенням глави Пентагону. Саме міністр оборони Піт Хегсет 1 липня наказав призупинити постачання зброї.

Нагадаємо, 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. ЗМІ та експерти припустили, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. А прем'єр Італії Джорджа Мелоні, яка має з Трампом добрі стосунки, спростувала припинення допомоги – за її словами, мова йде про перегляд постачань, а не про повну зупинку.