"Це огидно": у Держдепартаменті США засудили посилення російських атак на українські міста

США отримали наочні підтвердження інформації про рекордне посилення російських атак на Україну

США вважають посилення російських ударів по мирних українських містах дуже огидним. Таку думку має президент Дональд Трамп, її підтримує Державний департамент США та адміністрація Білого дому.

Про це заявила спікер Держдепартаменту Теммі Брюс під час брифінгу. Щобільше, вона висловила співчуття жертвам та родинам тих, чиї життя забрали російські атаки.

"Президент чітко заявив, що російські атаки (на Україну), які посилюються – це огидно. Я можу також сказати вам, що ми рішуче засуджуємо ескалацію атак РФ по Україні та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам загиблих", – сказала Брюс.

За словами спікера, США отримали наочні підтвердження інформації про рекордне посилення російських атак на Україну. Ключовий інтерес президента Трампа полягає в тому, щоб зупинити загибель людей та руйнування. Водночас Росія та її правитель Володимир Путін тільки посилюють атаки, вбиваючи все більше цивільного населення.

"Він (Трамп) зробить усе можливе, щоби покласти край цій війні та будь-якій іншій війні, яку він матиме шанс завершити. Ми продовжимо працювати над цим. Ми розуміємо, що ці речі потребують часу й терпіння, але, очевидно, ми також розчаровані тим, що не досягнуто більшого прогресу", – резюмувала Брюс.

Зазначимо, що 10 липня Трамп анонсував "серйозну та важливу заяву" стосовно Росії, з якою він планує виступити 14 липня. До цього він неодноразово висловлював розчарування Путіним, який не погоджується на припинення вогню в Україні. Раніше Трамп вважав, що Кремль прагне переговорів, наразі ж демонструє протилежні настрої. Зокрема, він наказав поновити постачання зброї Україні. Дійшло до того, що Трамп почав висловлюватися про російського правителя досить різко.