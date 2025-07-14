Гудименко: "Головна проблема Міноборони — саме Міноборони"
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Міністерство оборони України страждає від глибокої неефективності, розмитої відповідальності та саботажу рішень — про це в інтерв’ю програмі "Рандеву" заявив Юрій Гудименко, голова Громадської антикорупційної ради при МОУ.
"Найбільша проблема Міністерства оборони — це саме Міністерство оборони. Це не жарт. Є доручення, є наказ — і він може просто зникнути між підписами, нарадами, відповідальними", — наголосив він.
За словами Гудименка, Міноборони і Генштаб перекладають одне на одного повноваження, що паралізує стратегічне планування.
"Міноборони каже, що це Генштаб. Генштаб — що це Міноборони. Кожен по-своєму правий. Але результату немає".
Окрему увагу він звернув на "державний штат полковників" — непублічних чиновників, які вирішують, які рішення виконуватимуться, а які ні:
"Іноді через цю стіну просто неможливо пробитися — це скаже вам будь-який заступник міністра. Рішення можуть ніколи не бути прийнятими — не тому, що ці люди злі, а тому що просто хочуть дожити до пенсії у своєму кабінеті".
За словами Гудименка, система вимагає повної трансформації, і досі жоден міністр не ставив собі такої мети.