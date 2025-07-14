Гудыменко: "Главная проблема Минобороны — именно Минобороны"

Министерство обороны Украины страдает от глубокой неэффективности, размытой ответственности и саботажа решений — об этом в интервью программе "Рандеву" заявил Юрий Гудыменко, глава Общественного антикоррупционного совета при МОУ.

"Самая большая проблема Министерства обороны — это именно Министерство обороны. Это не шутка. Есть поручение, есть приказ — и он может просто исчезнуть между подписями, совещаниями, ответственными", — подчеркнул он.

По словам Гудыменко, Минобороны и Генштаб перекладывают друг на друга полномочия, парализующие стратегическое планирование.

"Минобороны говорит, что это Генштаб. Генштаб — что это Минобороны. Каждый по-своему прав. Но результата нет".

Отдельное внимание он обратил на "государственный штат полковников" — непубличных чиновников, которые решают, какие решения будут выполняться, а какие нет:

"Иногда через эту стену просто невозможно пробиться — это скажет вам любой замминистра. Решения могут никогда не быть принятыми — не потому, что эти люди злые, а потому что просто хотят дожить до пенсии в своем кабинете".

По словам Гудыменко, система требует полной трансформации, и до сих пор ни один министр не ставил себе такой цели.