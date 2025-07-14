Росія знайшла нову тактику застосування "шахедів", яку не витримає жодна столиця

Західні партнери називають спроможність української ППО поратися з такими атаками "дивом"

Ударні дрони типу Shahed, які Росія активно застосовує у війні проти України, дедалі частіше використовуються за новою бойовою схемою. Йдеться про масовані одночасні атаки з різних напрямків, які створюють надмірне навантаження навіть на найсучасніші системи протиповітряної оборони. Жодне місто світу, включно зі столицями країн НАТО, не здатне повноцінно протистояти такій хвилі.

Про це військовий експерт Сергій Безкрестнов ("Флеш") заявив в ефірі Radio NV, наголосивши: ворог адаптує тактику застосування дронів, щоб обійти українську мобільну оборону.

"Розуміючи, що ми переважно використовуємо мобільні вогневі групи, дрони почали заходити на великих висотах – до 2-4 км. З таких висот влучити з кулемета по цілі – вкрай складно", – пояснив експерт.

Він додав, що нині "шахеди" накопичуються навколо міста, а потім одночасно заходять з кількох сторін, прориваючи оборону кількістю.

"Я спілкувався на цю тему з іноземними колегами, які відповідають за ППО у своїх країнах. Вони визнають: жодна столиця світу, включно з тими, які мають системи Patriot, не витримає одночасного удару, образно кажучи, 500 повітряних цілей у форматі "шахедів" одночасно з усіх боків", — заявив Безкрестнов. На його думку, навіть багаторівнева західна ППО переважно розрахована на захист від крилатих або балістичних ракет, але не на атаку кількох сотень безпілотників одночасно. За словами експерта, саме тому західні партнери називають роботу українських сил ППО "дивом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що візит спецпредставника США Кіта Келлога до Києва викликав помітний суспільний інтерес та породив низку припущень. Зокрема, обговорюється, чи стримуватиме присутність представника команди Дональда Трампа ракетні та дронові атаки Росії на українську столицю. Згідно з наявною інформацією, візит Келлога до України триватиме орієнтовно тиждень.