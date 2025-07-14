Тиждень тиші? Чи наважиться Путін атакувати Київ, коли там Келлог, спрогнозував штучний інтелект

Удар матиме досить неприємні наслідки

Візит спецпредставника США Кіта Келлога до Києва викликає чимало питань у суспільства. Багатьох цікавить, чи дійсно Кремль не наважиться бити ракетами і дронами по столиці України доки там є людина з адміністрації Дональда Трампа.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це і звернувся до штучного інтелекту Grok. Попередньо, візит Келлога до України триватиме тиждень.

Чи наважиться Путін на атаку?

На думку ШІ, навряд чи очільник Росії Володимир Путін здійснить масований комбінований обстріл, як робив кілька днів назад. Адже присутність представника Трампа – сигнал від США, а велика атака може спровокувати Білий дім. В такому разі Кремль очікуватимуть санкції або навіть військові дії.

Водночас удар "шахедами" досить можливий. Але тут йдеться про обмежену атаку, як спосіб перевірити реакцію Трампа і випробувати його позицію. Однак в такому разі грань між ескалацією та залякуваннями дуже тонка.

Чому атака малоймовірна?

Масований удар на Київ чи Україну може посилити конфлікт ще й додатково безпосередньо втягнути у нього США, а цього, ймовірно, Путін не хоче.

Маленька атака дасть змогу Путіну зберегти обличчя та не погіршити стосунки з Трампом, залишивши простір для маневру у переговорах.

Повна бездіяльність покаже Путіна слабким і боягузом, що не в його стилі.

Що буде, якщо Путін атакує Київ на повну?

Якщо ж Кремль наважиться на масований удар по Києву за присутності Келлога, ймовірніше це не залишиться безкарним. Реакція Трампа — це його репутація, яку він точно не хоче псувати чи втрачати.

Наслідки атаки:

Нові санкції, які ще сильніше вдарять по економіці.

Військова відповідь від США або НАТО.

Затягування завершення війни через зрив дипломатичних зусиль.

Виходить, що ймовірніше Путін не обстрілюватиме Київ, адже йому це не вигідно. Однак залишити на тиждень столицю в спокої він теж не може, тому удари дронами не слід виключати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Росії Володимир Путін планує посилити наступ протягом двох місяців, про що він сказав президенту США Дональду Трампу під час їх телефонної розмови.