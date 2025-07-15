У море не зайти. Легендарний курорт Азовського моря атакували медузи (відео)

Пляжі моря майже без людей

Російська окупація знищила чимало українських курортів, зокрема і селище Урзуф на узбережжі Азовського моря. У мережі вже показали, як зараз виглядають відомі та колись популярні пляжі.

Відповідне відео опублікував один з пабліків Донеччини. Коли саме було знято ролик не відомо, однак ймовірніше відео свіже.

"Дивіться, море тепле, майже чисте. Однак вже ціла купа медуз, купатись важко", — говорить чоловік у відео.

Урзуф до окупації

Урзуф до окупації

На відео видно, що усе узбережжя фактично кишить медузами. Їх вимиває на берег, а купатись в морі важко. Медуз настільки багато, що вода нагадує який суп чи кисіль з ними. До того ж медузи можуть жалити, тому купатись в такому морі небезпечно.

Зауважимо, що вже кілька років поспіль в Урзуфі та більшості курортів Азовського моря з настанням спеки починається сезон медуз. І саме в цей період у воду практично не можна зайти. До того ж людей з 2022 року на пляжах і не так багато. Від початку російської окупації сезон у курортних населених пунктах Азовського моря фактично не розпочинається. Пляжі пусті навіть за гарної погоди та у розпал літа.

Урзуф після окупації

Урзуф до окупації

Урзуф на карті

Нагадаємо, що Кирилівку також вже наздогнало лихо з морем. Однак тут проблема не у медузах, а у надмірному розростанню водоростей — море "зацвіло".

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає окупований Маріуполь і чи є люди на пляжах. До слова, місцеві вже тривалий час вимагають від "влади" відновлення зруйнованого житла, а у відповідь чують — "відновлювати його має Україна, а не Росія".