"Ніколи такого не бачив". Зграя пухнастих милих хижаків на пляжі вразила українців (відео)

Зазвичай ці тваринки — нічні створіння

У мережі з'явилось відео, як на одному з озер в Україні було помічено милих тваринок. Ці маленькі чорні хижаки збились у зграю і бігали біля водойми у Вараші в Рівненській області.

Відповідне відео поширюють місцеві пабліки Рівненщини. Зауважимо, коли саме знято ролик не відомо, але враховуючи погоду, він свіжий.

"Таких тваринок помітили у Вараші", — йдеться у підписі.

На відео видно, як зграя чорних маленьких норок бігає навколо озера. Тваринки настільки милі, що навіть чоловіки, які знімали відео, не стримували свого захвату. Однак їм притаманний нічний спосіб життя, тому побачити норок в день та ще й такій кількості — рідкість.

У мережі користувачі вже зазначили, що ймовірніше тваринки на відео — норки чи видри. Але враховуючи їх статуру та колір шерсті, ймовірніше це були норки.

Для довідки

Норка — дрібний хижий ссавець роду мустела родини "куницеві". Тварина середнього розміру, з довгим тілом, короткими ногами та відносно коротким хвостом. Ступні з міжпальцевими мембранами, як в інших членів роду. Волосяний покрив тіла і хвоста відносно однаковий по довжині. Забарвлення темного червонувато-коричневого кольору з білим краєм навколо рота. Іноді є біле маркування на шиї, лапах, грудях. Зимове хутро довше і щільніше, ніж влітку.

Норка

У природі норки ведуть нічний спосіб життя, полюють на жаб, дрібних гризунів, ящірок і рибу. Добре плавають і пірнають. Лігво облаштовують біля води, у норі або в іншому укритті. Народжують до 17 маленьких голих і сліпих малят, які в перші місяці життя живуть тільки за рахунок материнського тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одному з супермаркетів в Україні помітили милу сіру норку.