Суд обрав запобіжний захід Віталію Шабуніну: що відомо про справу (фото, відео)

Тим часом з'явився повний документ підозри фігуранту

У понеділок, 15 липня, керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прибув до Печерського районного суду Києва, де йому мали обрати запобіжний захід. Засідання відбувається у справі, в якій чоловіку інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Суд визначив для фігуранта запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком до 20 серпня.

На судовому засіданні були присутні прокурор, Віталій Шабунін разом із своїм адвокатом, а також народні депутати, зокрема Ярослав Железняк та інші, які прийшли його підтримати.

Суд над Віталієм Шабуніним

На засідання суду приїшли знайомі Шабуніна

На засідання суду приїшли знайомі Шабуніна

Очолює засідання суддя Світлана Гречана.

Суддя по справі Віталія Шабуніна

Фігурант справи з'явився до Печерського районного суду Києва раніше. Під час зустрічі з журналістами він спокійно та з усмішкою відповідав на запитання. "Я не знаю", —коментував Шабунін майбутнє рішення суду.

Справа Віталія Шабуніна

15 липня журналіст і ветеран ЗСУ Володимир Бойко опублікував текст підозри, яку вручили раніше очільнику Центру протидії корупції. У документі йдеться, що Шабунін, незважаючи на обов’язок проходити військову службу, ухилився від неї, а також причетний до шахрайських дій, які наразі розслідуються.

Текст підозри Віталію Шабуніну

Текст підозри Віталію Шабуніну

Текст підозри Віталію Шабуніну

Текст підозри Віталію Шабуніну

Текст підозри Віталію Шабуніну

Текст підозри Віталію Шабуніну

Текст підозри Віталію Шабуніну

Текст підозри Віталію Шабуніну

Текст підозри Віталію Шабуніну

Нагадаємо: 11 липня Державне бюро розслідувань заявило, що провело обшуки в помешканні Віталія Шабуніна та вручило йому підозру. Йдеться про можливе ухилення від проходження військової служби й шахрайство. За даними слідства, Шабунін нібито регулярно уникав служби в армії, водночас отримуючи грошове забезпечення військовослужбовця в розмірі близько 50 тисяч гривень щомісяця.

У Центрі протидії корупції натомість назвали звинувачення безпідставними, а дії силовиків — незаконними. Зокрема, юристка ЦПК та адвокатка Шабуніна Олена Щербан у коментарі для NV зазначила, що обшук був проведений без відповідного судового рішення та без участі захисників.

Справу проти Шабуніна ДБР відкрило ще в березні 2024 року. Його підозрюють у фальсифікації документів і навмисному уникненні мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності", схвалив оголошення підозри Віталію Шабуніну, закинувши антикорупційним активістам шкоду державній службі.