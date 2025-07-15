Суд обрав запобіжний захід Віталію Шабуніну: що відомо про справу (фото, відео)
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Тим часом з'явився повний документ підозри фігуранту
У понеділок, 15 липня, керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прибув до Печерського районного суду Києва, де йому мали обрати запобіжний захід. Засідання відбувається у справі, в якій чоловіку інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Суд визначив для фігуранта запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком до 20 серпня.
На судовому засіданні були присутні прокурор, Віталій Шабунін разом із своїм адвокатом, а також народні депутати, зокрема Ярослав Железняк та інші, які прийшли його підтримати.
Очолює засідання суддя Світлана Гречана.
Фігурант справи з'явився до Печерського районного суду Києва раніше. Під час зустрічі з журналістами він спокійно та з усмішкою відповідав на запитання. "Я не знаю", —коментував Шабунін майбутнє рішення суду.
Справа Віталія Шабуніна
15 липня журналіст і ветеран ЗСУ Володимир Бойко опублікував текст підозри, яку вручили раніше очільнику Центру протидії корупції. У документі йдеться, що Шабунін, незважаючи на обов’язок проходити військову службу, ухилився від неї, а також причетний до шахрайських дій, які наразі розслідуються.
Нагадаємо: 11 липня Державне бюро розслідувань заявило, що провело обшуки в помешканні Віталія Шабуніна та вручило йому підозру. Йдеться про можливе ухилення від проходження військової служби й шахрайство. За даними слідства, Шабунін нібито регулярно уникав служби в армії, водночас отримуючи грошове забезпечення військовослужбовця в розмірі близько 50 тисяч гривень щомісяця.
У Центрі протидії корупції натомість назвали звинувачення безпідставними, а дії силовиків — незаконними. Зокрема, юристка ЦПК та адвокатка Шабуніна Олена Щербан у коментарі для NV зазначила, що обшук був проведений без відповідного судового рішення та без участі захисників.
Справу проти Шабуніна ДБР відкрило ще в березні 2024 року. Його підозрюють у фальсифікації документів і навмисному уникненні мобілізації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності", схвалив оголошення підозри Віталію Шабуніну, закинувши антикорупційним активістам шкоду державній службі.