Суд избрал меру пресечения Виталию Шабунину: что известно о деле (фото, видео)
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Тем временем появился полный документ подозрения фигуранту
В понедельник, 15 июля, руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Заседание проходит по делу, в котором мужчине инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Суд определил для фигуранта меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 20 августа.
На судебном заседании присутствовали прокурор, Виталий Шабунин вместе со своим адвокатом, а также народные депутаты, в частности Ярослав Железняк и другие, которые пришли его поддержать.
Возглавляет заседание судья Светлана Гречана.
Фигурант дела явился в Печерский районный суд Киева раньше. Во время встречи с журналистами он спокойно и с улыбкой отвечал на вопросы. "Я не знаю", — комментировал Шабунин будущее решение суда.
Дело Виталия Шабунина
15 июля журналист и ветеран ВСУ Владимир Бойко опубликовал текст подозрения, которое вручили ранее главе Центра противодействия коррупции. В документе говорится, что Шабунин, несмотря на обязанность проходить военную службу, уклонился от нее, а также причастен к мошенническим расследуемым действиям.
Напомним: 11 июля Государственное бюро расследований заявило, что провело обыски в доме Виталия Шабунина и вручило ему подозрение. Речь идет о возможном уклонении от прохождения военной службы и мошенничестве. По данным следствия, Шабунин якобы регулярно избегал службы в армии, в то же время получая денежное довольствие военнослужащего в размере около 50 тысяч гривен ежемесячно.
В Центре противодействия коррупции назвали обвинения безосновательными, а действия силовиков — незаконными. В частности, юрист ЦПК и адвокат Шабунина Елена Щербан в комментарии для NV отметила, что обыск был проведен без соответствующего судебного решения и без участия защитников.
Дело против Шабунина ГБР открыло еще в марте 2024 года. Его подозревают в фальсификации документов и умышленном избегании мобилизации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности", одобрил объявление подозрения Виталию Шабунину, нанеся антикоррупционным активистам ущерб государственной службе.