Суд избрал меру пресечения Виталию Шабунину: что известно о деле (фото, видео)

Тем временем появился полный документ подозрения фигуранту

В понедельник, 15 июля, руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Заседание проходит по делу, в котором мужчине инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Суд определил для фигуранта меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 20 августа.

На судебном заседании присутствовали прокурор, Виталий Шабунин вместе со своим адвокатом, а также народные депутаты, в частности Ярослав Железняк и другие, которые пришли его поддержать.

Суд над Виталием Шабуниным

На заседание суда пришли знакомые Шабунина

На заседание суда пришли знакомые Шабунина

Возглавляет заседание судья Светлана Гречана.

Судья по делу Виталия Шабунина

Фигурант дела явился в Печерский районный суд Киева раньше. Во время встречи с журналистами он спокойно и с улыбкой отвечал на вопросы. "Я не знаю", — комментировал Шабунин будущее решение суда.

Дело Виталия Шабунина

15 июля журналист и ветеран ВСУ Владимир Бойко опубликовал текст подозрения, которое вручили ранее главе Центра противодействия коррупции. В документе говорится, что Шабунин, несмотря на обязанность проходить военную службу, уклонился от нее, а также причастен к мошенническим расследуемым действиям.

Текст подозрения Виталию Шабунину

Текст подозрения Виталию Шабунину

Текст подозрения Виталию Шабунину

Текст подозрения Виталию Шабунину

Текст подозрения Виталию Шабунину

Текст подозрения Виталию Шабунину

Текст подозрения Виталию Шабунину

Текст подозрения Виталию Шабунину

Текст подозрения Виталию Шабунину

Напомним: 11 июля Государственное бюро расследований заявило, что провело обыски в доме Виталия Шабунина и вручило ему подозрение. Речь идет о возможном уклонении от прохождения военной службы и мошенничестве. По данным следствия, Шабунин якобы регулярно избегал службы в армии, в то же время получая денежное довольствие военнослужащего в размере около 50 тысяч гривен ежемесячно.

В Центре противодействия коррупции назвали обвинения безосновательными, а действия силовиков — незаконными. В частности, юрист ЦПК и адвокат Шабунина Елена Щербан в комментарии для NV отметила, что обыск был проведен без соответствующего судебного решения и без участия защитников.

Дело против Шабунина ГБР открыло еще в марте 2024 года. Его подозревают в фальсификации документов и умышленном избегании мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности", одобрил объявление подозрения Виталию Шабунину, нанеся антикоррупционным активистам ущерб государственной службе.