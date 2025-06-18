Путін не доживе: скільки років знадобиться росіянам на захоплення всієї України

Росіянам знадобиться від 67 до 89 років на повне захоплення України

Російський наступ триває майже на всій лінії фронту, через що загарбники хоч і втрачають величезну кількість людей, але все одно показують поступ, проте за нинішніх темпів повністю захопити Україну їй вдасться через багато десятків років.

Як повідомляє видання Welt, у травні російським військам вдалося захопити більше, ніж за будь-який інший місяць з 2022 року. Зазначається, що нині окупантам вдається захоплювати 15-20 квадратних кілометрів на день.

Видання зазначає, що на цьому фоні Україна зазнає перебоїв з постачанням західного озброєння, а її бригади в деяких місцях виснажені та відчувають нестачу особового складу. При цьому навіть США обіцяне минулою адміністрацією озброєння починає переправляти в інші місця, наприклад, на Близький Схід. Росія такої проблеми не має — на тлі чуток про швидке завершення війни все більше росіян йдуть до армії, щоб потім отримати якісь пільги і виплати. Крім того, її оборонна промисловість працює на повну потужність.

Однак, якщо дані про просування росіян вірні, то навіть з такими успіхами досягти повного захоплення України загарбникам в найближчому майбутньому не вдасться. За даними аналітичного ресурсу DeepState, на 17 червня під контролем росіян перебувало 113 384,54 квадратних кілометри української території. Якщо врахувати, що площа України становить приблизно 603,7 тисячі квадратних кілометрів, то окупантам залишилося захопити "всього" 490 315 квадратних кілометрів.

За розрахунками "Телеграфа", за збереження поточних темпів просування, російській армії знадобиться ще від 67 до 89 років. До речі, Володимиру Путіну вже 72 роки, тобто навіть у оптимістичному сценарії до "славної перемоги" він не доживе.

Виходячи з даних Генштабу, росіяни щодня втрачають близько 1000 солдатів на фронті, тобто за збереження інтенсивності бойових дій, для повного захоплення України Кремлю доведеться пожертвувати ще 24-32 мільйонами людей.

Варто зазначити, що більш реалістичні оцінки залежать від великої кількості факторів, на кшталт стану економіки, можливостей виробляти зброю, готовності населення до опору тощо. Однак, якщо виходити виключно з оцінок територіальних змін на фронті, як це роблять західні ЗМІ, то математика складається далеко не на користь Путіна.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповідав про те, чого справді хоче Путін від України. За його словами, справа не у знятті санкцій і навіть не в захопленні територій.