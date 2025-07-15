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Не пляж, а болото. Як зараз виглядає окупований курорт Чорного моря (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Як зараз виглядає окупований Скадовськ Новина оновлена 15 липня 2025, 15:48
Як зараз виглядає окупований Скадовськ. Фото Колаж, "Телеграф"

Росіяни захопили його у перший день повномасштабного вторгнення

Окуповані курорти не тільки Азовського, а й Чорного моря з кожним роком занепадають дедалі більше. На жаль, це стосується і Скадовська на Херсонщині.

Відповідне відео опублікував місцевий паблік Херсона. На кадрах показують пустий пляж, який навіть важко так назвати.

"Треш: так зараз виглядають пляжі у Скадовську", — йдеться у підписі під відео.

Скадовськ до окупації
Скадовськ до окупації
Скадовськ до окупації
Скадовськ до окупації

На відео видно, що майже все узбережжя Чорного моря усіяне дрібною травою у перемішку з піском, ніби солома. Однак це старі висохлі водорості, які щороку вимиває на берег, але їх не прибирають. Тому пляж колись популярного Скадовська фактично перетворюється на болото.

До того ж навіть людей немає біля моря і це попри розпал сезону та досить спекотне літо. Враховуючи такий стан узбережжя, можна припусти, що і в морі вода не набагато краще.

Скадовськ до окупації
Скадовськ до окупації
Скадовськ після окупації
Скадовськ після окупації
Скадовськ на карті
Скадовськ на карті

Нагадаємо, що Скадовськ був окупований російськими військами 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення в Україну. Російські війська увійшли в місто після вибухів, які чули місцеві жителі в сусідній Новій Каховці.

Однак до окупації ще у 2021 році Скадовський район Херсонщини прийняв понад 1,1 мільйона внутрішніх туристів. А сама курортна зона Скадовська — приблизно 150‑160 тисяч відпочивальників за рік. Наразі ж курортного сезону в цій місцевості немає вже понад 3 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що легендарний окупований курорт Азовського моря атакували медузи. Купатись у морі майже неможливо.

Теги:
#Море #Скадовськ #Курорт #Окупація