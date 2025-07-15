Не пляж, а болото. Як зараз виглядає окупований курорт Чорного моря (відео)

Росіяни захопили його у перший день повномасштабного вторгнення

Окуповані курорти не тільки Азовського, а й Чорного моря з кожним роком занепадають дедалі більше. На жаль, це стосується і Скадовська на Херсонщині.

Відповідне відео опублікував місцевий паблік Херсона. На кадрах показують пустий пляж, який навіть важко так назвати.

"Треш: так зараз виглядають пляжі у Скадовську", — йдеться у підписі під відео.

Скадовськ до окупації

Скадовськ до окупації

На відео видно, що майже все узбережжя Чорного моря усіяне дрібною травою у перемішку з піском, ніби солома. Однак це старі висохлі водорості, які щороку вимиває на берег, але їх не прибирають. Тому пляж колись популярного Скадовська фактично перетворюється на болото.

До того ж навіть людей немає біля моря і це попри розпал сезону та досить спекотне літо. Враховуючи такий стан узбережжя, можна припусти, що і в морі вода не набагато краще.

Скадовськ до окупації

Скадовськ після окупації

Скадовськ на карті

Нагадаємо, що Скадовськ був окупований російськими військами 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення в Україну. Російські війська увійшли в місто після вибухів, які чули місцеві жителі в сусідній Новій Каховці.

Однак до окупації ще у 2021 році Скадовський район Херсонщини прийняв понад 1,1 мільйона внутрішніх туристів. А сама курортна зона Скадовська — приблизно 150‑160 тисяч відпочивальників за рік. Наразі ж курортного сезону в цій місцевості немає вже понад 3 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що легендарний окупований курорт Азовського моря атакували медузи. Купатись у морі майже неможливо.