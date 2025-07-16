Громадський тиск працює: Гудименко про зміну скандального законопроєкту Defence City

Після засідання робочої групи з представниками G7 та НАТО голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що на засіданні дипломатам представили нову редакцію законопроєкту №13423. В законопроєкті №13423-2 було вилучено більшість суперечливих норм, включаючи положення про фактичну амністію для учасників оборонних закупівель.

Документ входив до пакета ініціатив Defence City — проєкту, спрямованого на створення спеціального правового режиму для українських міл-тек компаній. Серед його співавторів — голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Голова ГАР МО Гудименко наголошує, що вилучення норм, які передбачали фактичну непідсудність корупційних злочинів, якщо вони були скоєні під час виконання оборонних контрактів, стало можливим завдяки активній позиції громадянського суспільства. Адже озвучена ним публічна позиція щодо ризиків цього законопроєкту викликала публічний скандал та активне соціальне обговорення, яке в результаті призвело до того, що автори законопроєкту переглянули або вилучили з нього майже всі сумнівні пункти. Майже всі запропоновані ГАР МО зміни були внесені самими ж авторами оригінального документа в альтернативній версії. "Це, без жартів, велика перемога громадянського суспільства. Питання "а чого одразу не можна було по‑нормальному" досі висить у повітрі", – підсумував він.

В офіційній заяві ГАР МО, втім, йдеться також і про негативні моменти: згідно з оновленим законопроєктом у генерального прокурора досі залишається монополія на внесення відомостей про кримінальні провадження та попереднє погодження клопотань про слідчі, негласні слідчі (розшукові) дії. У разі відсутності політичної волі генерального прокурора стає неможливим проведення слідчих дій щодо службових осіб ОПК. "Це момент, з яким варто працювати ще" — заявляють в ГАР МО та обіцяють і надалі "активно стежити за розвитком цієї ініціативи, щоб вона сприяла зміцненню обороноздатності України, розвитку національного оборонно-промислового комплексу та не давала можливості корупціонерам уникати відповідальності".

Під час вчорашнього засідання організованої NAUDI робочої зустрічі з дипломатами 14 країн, серед яких — держави G7 та НАТО, Юрій Гудименко разом з іншими колегами по ГАР МО представив позицію громадської антикорупційної ради щодо законопроєктів Defence City. Вони детально обговорили із представниками інших країн своє відношення до поданих документів, зокрема зазначили, що деякі положення необхідно переробляти згідно з українськими реаліями, порадившись і з виробниками зброї, і з антикорупційними експертами.

ГАР МО наголошує, що концепція Defence City в цілому залишається перспективною для розвитку оборонного сектору, але критично важливо не допустити, аби під виглядом підтримки ОПК були ухвалені рішення, які містять більше корупційних ризиків, ніж ефективних механізмів.

Наразі тривають обговорення трьох економічних законопроєктів у межах Defence City за участю міжнародних партнерів, бізнес‑асоціацій, депутатів і урядовців. ГАР МО активно залучена до публічних та непублічних дискусій навколо цих ініціатив.

Нагадаємо, що після першої заяви Гудименка щодо проблем із реалізацією ініціативи Defence City розгорівся публічний скандал: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія — один зі співавторів скандального законопроєкту №13423 — різко розкритикував саму Громадську антикорупційну раду при Міноборони, поставивши під сумнів її роль та ефективність. У відповідь голова ГАР МО Юрій Гудименко публічно і принципово відреагував, нагадавши про бойовий шлях, професійну репутацію членів ради та корупційні скандали у самій фракції Арахамії.