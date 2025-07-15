NAUDI провела стратегічну зустріч з дипломатами 14 країн щодо законодавчої ініціативи "Defence City"

Національна Асоціація Підприємств Оборонної Промисловості України (NAUDI) провела робочу зустріч з дипломатичним корпусом 14 держав, серед яких були США, Велика Британія, Японія, Норвегія, Данія, Литва, Латвія, Швеція, Німеччина, Італія, Естонія, Туреччина, Румунія та Польща. Захід був присвячений обговоренню пакета законопроєктів під загальною назвою "Defence City" — масштабної реформи, що передбачає створення спеціальних умов для розвитку національного ОПК під час війни.

До обговорення також долучилися представники Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Громадської антикорупційної ради при МОУ, а також керівники та представники провідних підприємств-членів NAUDI.

Зустріч відкрив голова Асоціації Сергій Пашинський, який наголосив на важливості продуманих і зважених змін до законодавства:

"Сьогодні ми зібралися, тому що у Верховній Раді зареєстровано серію законопроєктів, що суттєво змінюють правове поле для оборонно-промислових підприємств. Ці ініціативи містять чимало законодавчих новацій, а подекуди й контроверсійних норм. Як найбільша галузева асоціація, ми беремо активну участь у цьому процесі, наполягаючи: зміни мають бути системними, збалансованими, прозорими для міжнародних партнерів та такими, що підвищують ефективність сектору в цілому, а не створюють преференції окремим гравцям", — зазначив Пашинський.

Сергій Пашинський

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров представив поточний стан роботи над законопроєктами та підкреслив:

"Ми вже взяли участь у засіданні профільного комітету під головуванням Данила Гетманцева. Частину наших пропозицій до другого читання вже враховано. Ми очікуємо, що й інші ключові правки будуть інтегровані, щоб цей пакет став не декларацією, а реальним інструментом трансформації галузі".

Сергій Гончаров

Особливу увагу було приділено четвертому законопроєкту №13423, що вносить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. Як наголосив голова Громадської антикорупційної ради при МОУ Юрій Гудименко:

"Ми підтримали загальну ідею "Defence City", але проєкт 13423 у первісній редакції викликав резонанс через потенційні корупційні ризики. Після громадського та експертного обговорення, народні депутати, зокрема Давид Арахамія, зареєстрували альтернативну версію 13423-2, яка значною мірою враховує наші зауваження".

Юрій Гудименко та Сергій Гончаров

NAUDI підтримує концепцію "Defence City" як комплексного підходу до посилення оборонного потенціалу України, що включає захист чутливої інформації, податкові стимули, спрощення експортного контролю, митного оформлення та розвиток локальної інфраструктури.

Разом із тим, Асоціація наполягає на створенні рівних умов для всіх підприємств галузі, а не індивідуальних преференцій, а також дотримання єдиних штрафів для всіх. Саме тому NAUDI консолідувала правки до проєктів та вже передала їх до Верховної Ради України.

"Наше завдання — не лише реформувати систему, а зробити її ефективною та зрозумілою для міжнародних партнерів. Під час війни бюрократія не має права гальмувати обороноздатність країни. Ми відкриті до діалогу та продовжимо системну роботу разом з урядом, депутатським корпусом, громадянським суспільством і нашими міжнародними союзниками", — резюмував Гончаров.