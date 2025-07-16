Общественное давление работает: Гудыменко об изменении скандального законопроекта Defence City

После заседания рабочей группы с представителями G7 и НАТО глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны (ОАС МО) сообщил на своей странице в Facebook о том, что на заседании дипломатам представили новую редакцию законопроекта №13423. Из законопроекта №13423-2 было изъято большинство противоречивых норм, включая положения о фактической амнистии для участников оборонных закупок.

Документ входил в пакет инициатив Defence City — проекта, направленного на создание специального правового режима для украинских мил-тек компаний. Среди его соавторов — глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Глава ОАС МО Гудыменко отмечает, что изъятие норм, которые предусматривали фактическую неподсудность коррупционных преступлений, если они были совершены во время выполнения оборонных контрактов, стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества. Ведь озвученная им публичная позиция по рискам этого законопроекта вызвала публичный скандал и активное социальное обсуждение, которое в результате привело к тому, что авторы законопроекта пересмотрели или изъяли из него почти все сомнительные пункты. Почти все предложенные ОАС МО изменения были внесены самими же авторами оригинального документа в альтернативной версии. "Это, без шуток, большая победа гражданского общества. Вопрос "а чего сразу нельзя было по-нормальному" до сих пор висит в воздухе", – подытожил он.

В официальном заявлении ОАС МО, впрочем, говорится также и о негативных моментах: согласно обновленному законопроекту у генерального прокурора до сих пор остается монополия на внесение сведений об уголовных производствах и предварительном согласовании ходатайств о следственных, негласных следственных (розыскных) действиях. В случае отсутствия политической воли генерального прокурора становится невозможным проведение следственных действий в отношении должностных лиц ОПК. "Это момент, с которым стоит работать еще", — заявляют в ОАС МО и обещают и дальше "активно следить за развитием этой инициативы, чтобы она способствовала укреплению обороноспособности Украины, развитию национального оборонно-промышленного комплекса и не давала возможности коррупционерам избегать ответственности".

Во время вчерашнего заседания организованной NAUDI рабочей встречи с дипломатами 14 стран, среди которых — государства G7 и НАТО, Юрий Гудыменко вместе с другими коллегами по ОАС МО представил позицию Общественного антикоррупционного совета относительно законопроектам Defence City. Они подробно обсудили с представителями других стран свое отношение к представленным документам, в частности, отметили, что некоторые положения необходимо перерабатывать согласно украинским реалиям, посоветовавшись и с производителями оружия, и с антикоррупционными экспертами.

ОАС МО отмечает, что концепция Defence City в целом остается перспективной для развития оборонного сектора, но критически важно не допустить, чтобы под видом поддержки ОПК были приняты решения, содержащие больше коррупционных рисков, чем эффективных механизмов.

В настоящее время ведутся обсуждения трех экономических законопроектов в рамках Defence City с участием международных партнеров, бизнес-ассоциаций, депутатов и чиновников. ОАС МО активно вовлечен в публичные и непубличные дискуссии вокруг этих инициатив.

Напомним, что после первого заявления Гудыменко о проблемах с реализацией инициативы Defence City разгорелся публичный скандал: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия — один из соавторов скандального законопроекта №13423 — резко раскритиковал сам Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, поставив под сомнение его роль и єффективность. В ответ глава ОАС МО Юрий Гудыменко публично и принципиально отреагировал, напомнив о боевом пути, профессиональной репутации членов Совета и коррупционных скандалах в самой фракции Арахамии.