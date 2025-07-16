Дітей вчать вбивати? Військовий оцінив ідею МОН навчити школярів управляти FPV-дронами

Раніше школярів навчали стріляти з пневматики, і це було адекватно тодішнім викликам

Рішення Міністерство освіти і науки України оновити список обладнання для предмету "Захист України" (раніше — "Захист Вітчизни"), яке включатиме симулятори FPV-дронів, навчальні дрони і тактичне спорядження, є адекватною реакцією на виклики, які стоять перед нашою державою.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх". Він обґрунтував, чому важливо і потрібно вводити такі дисципліни у школах, і навів живий приклад.

— Я закінчував школу в 2009 році і у мене останні два-три роки був предмет "Допризовна підготовка юнаків". Нас вчили стріляти з пневматичної зброї, що адекватно тим викликам, бо ще до повномасштабної війни в Україні всі воювали стрілецькою зброєю, — каже військовий.

На його думку, артилерія була б більш адекватною сьогоднішнім викликам.

— Це новий засіб ураження, який ввійшов в історію світових підручників з військової науки. Тому абсолютно очевидно, і нічого в цьому страшного нема. Скажу вам відверто, що до повномасштабного вторгнення використання FPV-дронів спортсменами було доволі поширене для зйомки екшн видів спорту, — каже боєць.

Тому він закликає не спекулювати темою навчання роботи з FPV-дронами.

— Я вже чув думки про те, що дітей "вчать вбивати". Ні, дітей вчать опановувати те, що може використовуватися як у звичайному житті (для спортивних цілей) і для будь-яких цілей, що потенційно може і допомогти потім ставати умовно на захист нашої країни, — пояснює Євген Ієвлєв.

За його словами, в очах бійців ЗСУ, які за три роки повномасштабної війни приходили на фронт і мали навички використання певних видів озброєння (мова не тільки про FPV-дрони), — набагато більше впевненості. Вони розуміли, що з цією технікою робити і чим можуть бути корисні.

— Мінометник, який з 2014 року набрався досвіду, але 2018-го звільнився, на війну вже йшов без страху. Він дуже добре розумів, що з цим робити. Тому тут (навчання школярів управління FPV-дронами. – Ред.) тільки позитив. І це, повторюсь, дуже адекватна реакція на виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою, — підсумував Євген Ієвлєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи вдасться Путіну вийти на кордони Донеччини.