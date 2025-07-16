Детей учат убивать? Военный оценил идею МОН научить школьников управлять FPV-дронами

Раньше школьников учили стрелять из пневматики, и это было адекватно тогдашним вызовам

Решение Министерство образования и науки Украины обновить список оборудования для предмета "Защита Украины" (ранее — "Защита Отечества"), которое будет включать симуляторы FPV-дронов, учебные дроны и тактическое снаряжение, является адекватной реакцией на стоящие перед нашим государством вызовы.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх". Он обосновал, почему важно и нужно вводить такие дисциплины в школах, и привел живой пример.

— Я заканчивал школу в 2009 году и у меня последние два-три года был предмет "Допризывная подготовка юношей". Нас учили стрелять из пневматического оружия, что адекватно тем вызовам, потому что еще до полномасштабной войны в Украине все воевали стрелковым оружием, — говорит военный.

По его мнению, артиллерия была бы более адекватна сегодняшним вызовам.

— Это новое средство поражения, вошедшее в историю мировых учебников по военной науке. Поэтому совершенно очевидно, и ничего в этом страшного нет. Скажу вам откровенно, что до полномасштабного вторжения использование FPV-дронов спортсменами было довольно распространено для съемки экшн видов спорта, — оворит боец.

Поэтому он призывает не спекулировать на теме обучения работе с FPV-дронами.

— Я уже слышал мнения о том, что детей "учат убивать". Нет, детей учат овладевать тем, что может использоваться как в обычной жизни (для спортивных целей) и для любых целей, что потенциально может помочь потом становиться условно на защиту нашей страны, — объясняет Евгений Иевлев.

По его словам, в глазах бойцов ВСУ, которые за три года полномасштабной войны приходили на фронт и имели навыки использования определенных видов вооружения (речь не только о FPV-дронах) — гораздо больше уверенности. Они понимали, что с этой техникой делать и чем могут быть полезны.

— Минометчик, который с 2014 года набрался опыта, но в 2018-м уволился, на войну уже шел без страха. Он хорошо понимал, что с этим делать. Поэтому тут (обучение школьников управлению FPV-дронами. – Ред.) только позитив. И это, повторюсь, очень адекватная реакция на вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством, — подытожил Евгений Иевлев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", удастся ли Путину выйти на границы Донбасса.