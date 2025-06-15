НКВД вбивало там українців: як виглядає тюрма на Лонцького у Львові і що про неї відомо

У цьому місці вбивали незгодних з радянською владою

Тюрма на Лонцького є колишньою в'язницею у Львові, де у минулому столітті радянська та нацистська влади розправлялися з політичними в'язнями. Це одне з найстрашніших місць в Україні, які зберігає криваві події історії України. Також у Львові розташована найстаріша в'язниця України — "Бригідки".

"Телеграф" розкаже історію цього місця, що там відбувалося, а також що зараз розташовано на місці в'язниці.

Історія тюрми на Лонцького

Наприкінці 19 століття на перехресті вулиць Леона Сапеги (сьогодні — Степана Бандери) та Коперника звели будівлю австро-угорської жандармерії. Проєкт у стилі неоренесансу створив архітектор Юрій Яновський. А от будівля в'язниці з'явилась у 1918-1920 роках, коли Львів був частиною Польщі.

У тюремному корпусі був розташований Четвертий відділ Головної комендатури поліції, який боровся з так званими "антидержавними" організаціями, зокрема Організацією українських націоналістів та Комуністичною партією Західної України.

Тюрма на Лонцького у давнину, фото lviv.travel

Неформально тюрма на Лонцького була місцем розправи з політичними в'язнями. У 1935 році в'язниця стала слідчим ізолятором. У 1936 році там утримували борців за незалежність України: Степана Бандеру, Ярослава Стецька, Миколу Лебідя.

У тюрмі розправлялися з політичними в'язнями, фото lviv.travel

У 1939-1941 роках, коли Львів перебував під радянською окупацією, у будівлі діяв НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ). У 1941 році, коли Третій Рейх атакував Радянський Союз, НКВДисти розстріляли майже тисячу в’язнів, здебільшого українців, поляків та євреїв.

Тут розстрілювали українців, поляків та євреїв, фото lviv.travel

За часів нацистської окупації будівля слугувала в'язницею гестапо. Тут розташовувалися айнзац-групи СД. Натомість у 1944–1991 роках тут діяв слідчий ізолятор НКВС, КДБ (Комітет державної безпеки) і МДБ (Міністерство державної безпеки).

Тюрма на Лонцького зараз

З 2009 року тут діє національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів. Експозиція передбачає 3 частини: історію споруди, побут в'язнів і масові розстріли у червні 1941 року. Там можна побачити пропускний пункт, тюремні камери, кабінет слідчого, фотолабораторію. Частину камер обладнали під виставкові зали.

З в'язниці зробили музей, фото lviv.vgorode.ua

Головною темою експозиції є масові розстріли в'язнів наприкінці червня 1941 року. В одному із приміщень є кадри із кінохроніки, де демонструється тюрма після відходу радянських військ зі Львова. Також є фото і українські газети з того кривавого періоду.

У 1941 році тут розстрілювали в'язнів, фото lviv.vgorode.ua

Серед камер, де перебували в'язні, однією з найстрашніших була "камера смертників". Там люди чекали на виконання вироку, яким часто був розстріл. Для контрасту в іншому залі розмістили тогочасні пропагандистські плакати, на фоні яких лунають радянські пісні, наприклад "Широка моя страна родная". Це зробили для того, щоб показати, яку пропаганду вела радянська влада і водночас, як вона жорстоко знищувала усіх незгодних.

Коридори у тюрмі на Лонцького, фото ua-travels.in.ua

Тут жили в'язні, фото ua-travels.in.ua

У кінці експозиції розмістили стелу пам'яті закатованих у 1941 році. Також можна почути спогади колишніх в'язнів.

Стела вбитих у тюрмі, фото lviv.vgorode.ua

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