Львов завершил эксгумацию "Холма Славы", но не все довольны: собрали реакции на раскопки могил

"Холм Славы" во Львове ликвидировали

Советского "Холма Славы" во Львове больше не существует — там завершили эксгумацию всех захоронений. Специалисты обнаружили 355 останков, которые перезахоронят на Голосковском кладбище.

Среди них также захоронение агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграмм-канале.

Работы по эксгумации продолжались около двух месяцев. Мэр отметил, что город готов обменять эти останки на украинских пленных бойцов.

Также Андрей Садовый сообщил, что во время работ обнаружили разногласия между количеством надгробий и реальным количеством захоронений. Среди находок было немного вещей — пуговица, части одежды, обуви и военные значки.

Работы на "Холме славы"

Демонтированные надгробия и памятники

Эксгумация захоронений. Фото: Львовский городской совет

Ученые сфотографировали все найденные предметы и провели исследование. Для анализа ДНК требуются дополнительные разрешения, которые могут предоставить по необходимости.

Металлические украшения из ограды передали в музей "Территория террора". Туда же планируют отдать конструкцию "вечного огня", демонтированную вместе с входными колоннами в конце мая, отметил Садовый.

Мэр Львова также написал, что в скором времени начнут обсуждения с жителями города о том, как использовать освободившуюся территорию.

"Холм славы" во Львове на карте

Реакция украинцев

Сообщение мэра вызвало неоднозначную реакцию украинцев. Часть поддержала решение о ликвидации советского мемориала, считая это правильным шагом во время войны. Однако другие критиковали расходы на эксгумацию, считая, что средства лучше было бы направить на нужды ВСУ. Некоторые комментаторы опасаются будущего использования освобожденной территории.

Вот несколько самых актуальных комментариев:

Часть комментариев возмущается

Мнения разделились

Кто-то обеспокоен будущим освобожденной территории

Кто-то убежден, что захоронение нужно было сохранить

История "Холм Славы"

"Холм Славы" построили на протяжении 1945-1950 годов на улице Пасечной во Львове. Там были захоронены красноармейцы, советские партизаны и агенты НКВД. Самым известным захоронением была могила агента НКВД Николая Кузнецова.

Его останки дважды пытались украсть, а родственники агента не раз просили Львов вернуть тело в Россию. В 2022 году Верховный Суд разрешил родственникам Кузнецова перезахоронить его на мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Однако исполком Львовского горсовета отказался это делать из-за украинских пленных, которые находятся на территории России и временно оккупированных территориях.

"Холм славы", Львов

На "Холме Славы" в общей сложности было более 220 отдельных могил, четыре братских захоронения и могилы Кузнецова и Путина. Все работы проводились по разрешениям Министерства культуры под наблюдением специалистов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выглядит тюрьма на Лонцкого во Львове и что о ней известно. НКВД убивало там украинцев.