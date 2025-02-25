Назвав Бандеру терористом: Садовий відповів кандидату в президенти Польщі

Славомир Метцен відомий своїми скандальними заявами

Степан Бандера – "терорист, засуджений до страти за вбивства поляків", а Організація українських націоналістів нібито є відповідальною за Волинську трагедію.

Про це заявив кандидат у президенти Польщі Славомір Ментцен під час свого візиту до Львова. Мер міста Андрій Садовий не ігнорував слова польського політика.

"Бандера – терорист", — таке твердження зробив скандальний кандидат у президенти Польщі Славомір Ментцен під час перебування у Львові.

Польський політик знявся у ролику на тлі пам’ятника Степану Бандері у Львові, де заявив:

"Терорист, якого засудив польський суд до страти за вбивства поляків. Заснував ОУН, відповідальну за Волинську різанину, під час якої загинуло 100 тисяч поляків. Культ Бандери в Україні мають якнайшвидше припинити".

Що відповів Андрій Садовий

У відповідь на скандальне відео мер Львова Андрій Садовий опублікував повідомлення у Facebook.

"Проросійському політику з польським паспортом Славоміру Менцену я б рекомендував проявити хоробрість і записати подібне відео, наприклад, у Донецької стели.

Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями", – написав міський голова.

Він додав, що має інформацію про заборону Менцену в’їзду до України та запропонував це перевірити.

Хто такий Славомир Менцен

Славомір Єжи Менцен – польський правий лібертаріанський політик, підприємець та податковий радник, голова партії "Вольносць" та один із лідерів Конфедерації – проросійської, українофобської, антисемітської ультраправої та євроскептичної коаліції, утвореної перед виборами до Європарламенту у 2019 році.

Відомий своїми скандальними заявами. Так, перед виборами Ментцен прочитав суперечливу лекцію про політичний маркетинг, в якій він проголосив неофіційні так звані "П’ять пунктів Конфедерації": "Ми не хочемо євреїв, гомосексуалістів, абортів, податків та Європейського Союзу".

Нагадаємо, у січні поточного року Київ та Варшава домовилися про дозвіл на ексгумацію перших останків жертв Волинської трагедії. Це питання дуже чутливе у відносинах двох країн.