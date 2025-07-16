Думку росіян про війну в Україні можна змінити: Фесенко назвав дієвий спосіб

Поки прості росіяни війну вдома не відчувають

Володимир Путін рідко слухає думку "простого народу", проте успішніший "середній клас" і бюрократична верхівка має шанси донести думку до Кремля. І всякі побутові проблеми, на кшталт неможливості скористатися авіаційним сполученням, можуть змусити цю категорію росіян вплинути на нього щодо війни в Україні.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, саме тому Україні необхідно намагатися блокувати російське авіасполучення, хоча це й не вдасться зробити повністю.

"Повністю заблокувати російське авіасполучення навряд чи вийде. Проте я думаю, що це може суттєво вплинути, створити проблеми, періодичні та регулярні", — сказав він.

За його словами, є шанс, що ці перебої можуть змусити еліти натиснути на Путіна, щоб той завершував війну. Однак є і ймовірність, що від цього конфлікт лише посилиться.

Фесенко зазначає, що в будь-якому разі Україні необхідно відповідати на атаки, а рух літаків можна паралізувати не лише у Підмосков’ї, а й на Північному Кавказі, а також у Сочі, де розташований особняк Путіна.

"Це один із пріоритетів, над яким можуть працювати наші ЗСУ та спецслужби. Це один із напрямків, де удари по Росії можуть бути дуже і дуже відчутними", — додав він.

Варто зазначити, що професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Володимир Паніотто також раніше зазначав, що війна в Україні мало турбує звичайних росіян, а тому дестабілізація авіасполучення буде хорошим варіантом змусити їх відчути проблеми особисто.