У Німеччині розгорнули виробництво ракет для Patriot: Україна буде отримувати частину

Перші постачання ракет до Patriot можуть відбутися у 2026-2027 роках

Німеччина розгорнула власну виробничу лінію, яка випускає ракети-перехоплювачі для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Частину з цих боєприпасів у майбутньому буде отримувати Україна.

Про це під час візиту до Києва 12 липня розповів координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє "Суспільне". Один з найголовніших моментів, за його словами – запущена у Німеччині виробнича лінія є незалежною від США, тобто Вашингтон не зможе впливати на процес виробництва та постачання.

Перші постачання ракет до Patriot можуть відбутися у 2026-2027 роках. Німеччина може передавати виготовлені ракети Україні або іншим партнерам без узгодження передачі із США, оскільки виробнича лінія належить виключно Берліну.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні також натякнув, що Україна буде отримувати як системи Patriot, так і боєприпаси до них із різних джерел. Він анонсував "багаторівневу домовленість" із забезпечення України системами ППО та ракетами.

"Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" та ракет до них. Вкладаємось у власне виробництво – передусім дронів, у тому числі дронів-перехоплювачів", — повідомив президент.

Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати обидва комплекси Збройним силам України. Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, президент США Дональд Трамп вперше використає президентські повноваження (PDA), щоб надіслати Україні військову допомогу. Його попередник, Джозеф Байден, використовував саме цей шлях передачі Україні необхідної зброї та боєприпасів. А кілька днів тому, також за даними ЗМІ, США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS.