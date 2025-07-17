Хто і як вплинув на думку Трампа щодо війни в Україні: Пристайко пояснив

Свою роль також відіграє інформаційний тиск із боку суспільства

Сьогодні дедалі більше обговорюється зміна риторики президента Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Хто або що могло вплинути на таку трансформацію поглядів — питання, яке ставлять і аналітики, і політичні діячі, і звичайні громадяни.

Про це в етері "24 каналу" розповів ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, у самому Республіканському таборі зберігається ядро політиків, які дотримуються жорсткої антиросійської позиції ще з часів Рейгана. Їхня риторика та вплив можуть слугувати додатковим важелем тиску на Трампа.

"Є група республіканців, яка дійсно вважає, що вони — все ще залишки тієї великої партії Рейгана, Маккейна і всіх інших. І Росія – це їхній постійний, традиційний, політичний глибокий ворог, із яким немає сенсу миритися", — додав Пристайко.

Свою роль також відіграє інформаційний тиск із боку громадськості: соцмережі активно обговорюють Меланію Трамп, яка нібито симпатизує Україні, та доньку генерала Кіта Келога, котра волонтерить під час війни в Києві, Харкові та інших містах. Ці наративи створюють контраст до традиційної проросійської риторики, яку раніше могли підтримувати окремі союзники Трампа.

Разом із цим, частина республіканської еліти продовжує демонструвати стриману, але конструктивну підтримку України. Присутність генерала Келога в Києві, хоча й без гучних заяв, вважається символічним жестом солідарності.

Однак Пристайко підкреслює: для реального політичного ефекту цього замало — потрібні прямі кроки з боку самого Трампа.

Отже, на думку дипломата, змінити думку президента США міг вплив кількох чинників: антиросійські кола всередині Республіканської партії, інформаційний тиск, приклади особистої участі близьких союзників, а також потенційна політична вигода у зміні курсу перед виборами. Але остаточне рішення залишається за самим Трампом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому насправді Росія не атакувала Київ під час візиту спецпосланця Трампа.