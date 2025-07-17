Свою роль также играет информационное давление со стороны общества

Сегодня все больше обсуждается изменение риторики президента Дональда Трампа по поводу войны России против Украины. Кто или что могло повлиять на такую трансформацию взглядов – вопрос, который задают и аналитики, и политические деятели, и обычные граждане.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, в самом Республиканском лагере хранится ядро политиков, придерживающихся жесткой антироссийской позиции еще со времен Рейгана. Их риторика и влияние могут служить дополнительным рычагом давления на Трамп.

"Есть группа республиканцев, которая действительно считает, что они все еще остатки той великой партии Рейгана, Маккейна и всех остальных. И Россия — это их постоянный, традиционный, политический глубокий враг, с которым нет смысла мириться", — добавил Пристайко.

Свою роль также играет информационное давление со стороны общественности: соцсети активно обсуждают якобы симпатизирующую Меланию Трамп и дочь генерала Кита Келога, которая волонтерит во время войны в Киеве, Харькове и других городах. Эти нарративы создают контраст к традиционной пророссийской риторике, которую раньше могли поддерживать отдельные союзники Трампа.

При этом часть республиканской элиты продолжает демонстрировать сдержанную, но конструктивную поддержку Украины. Присутствие генерала Келога в Киеве, хоть и без громких заявлений, считается символическим жестом солидарности.

Однако Пристайко подчеркивает: для реального политического эффекта этого маловато — нужны прямые шаги со стороны самого Трампа.

Следовательно, по мнению дипломата, изменить мнение президента США могло влияние нескольких факторов: антироссийские круги внутри Республиканской партии, информационное давление, примеры непосредственного участия близких союзников, а также потенциальная политическая выгода в изменении курса перед выборами. Но окончательное решение остается за самим Трампом.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему на самом деле Россия не атаковала Киев во время визита спецпосланника Трампа.