Де в Києві Мишоловка і чому вона так називається

Це унікальне місце з багатовіковою історією, незвичайною назвою та мальовничими природними ландшафтами

Серед мальовничих пагорбів Голосіївського району Києва розташована одна з найзагадковіших історичних місцевостей столиці — Мишоловка. Це невелике, але надзвичайно цікаве місце приховує в собі багатовікову історію та кілька версій походження своєї незвичайної назви.

Мишоловка знаходиться на півдні Києва, у Голосіївському районі, простягаючись між проспектом Науки, Китаївською вулицею та Голосіївським лісом. Місцевість межує з такими історичними районами, як Багринова гора, Голосіїв, Китаїв, Корчувате та Пирогів.

Особливістю цієї території є гористий, яружний рельєф із кількома струмками та ставками. З півдня район огортає Голосіївський національний природний парк, що надає йому особливого природного шарму.

У минулому територія Мишоловки охоплювала значно більші землі, включно з Китаєвом, Корчуватим, Самбурками, Болгарським хутором, Багриновою горою та Голосіївським лісом. Тут були розташовані монастирські господарські двори, хутори і скити — маленькі чернечі осередки, підпорядковані Києво-Печерській лаврі. Зокрема, Болгарський хутір відомий тим, що тут у 1860 році у "почесному полоні" жив митрополит Йосип Сокальський.

Мишоловка, 1854 рік

Історичні джерела назви

Назва "Мишоловка" має глибоке історичне коріння і кілька версій походження. Найбільш вірогідною історики вважають версію, згідно з якою назва походить від імені або прізвиська "Мишало", що в давнину означало "круткий" чи "витривалий".

Вперше ця місцевість згадується в історичних документах 1618 року як володіння Печерського монастиря. Цікаво, що спочатку територія називалась Мишáловка, і лише пізніше, внаслідок русифікації, почала вживатися форма "Мишоловка".

Легенди та народні перекази

Серед киян популярна легендарна версія походження назви, яка пов'язує її з особливим географічним рельєфом місцевості. Улоговина між двома горами справді нагадує пастку — справжню мишоловку.

Мишоловський ставок. Фото: Sergii SAVoyage

За легендою, саме тут у 1651 році козаки заманили війська Радзивіла, використавши природний рельєф як стратегічну перевагу. Однак ця версія є пізнішою і не має письмових підтверджень в історичних джерелах.

Помилкові версії

Існувала також популярна, але помилкова версія, що назва "Мишоловка" виникла через млин, на якому нібито змішували різні сорти зерна. Проте ця версія не підкріплена історичними джерелами та швидше за все є народною вигадкою.

Сучасна Мишоловка

Сучасна Мишоловка

З 1923 року Мишоловка офіційно увійшла до складу Києва. Нині це житловий район Голосіївського району столиці, котрий межує з природними лісовими зонами й зберігає багату історичну пам'ять. Сьогодні Мишоловка — це затишна історична місцевість, яка зберігає свій унікальний характер та природну красу.

Поєднання багатої історії, легенд та мальовничого ландшафту робить її одним з найцікавіших куточків Києва для тих, хто цікавиться минулим столиці. Дістатися до Мишоловки можна метрополітеном (станція "Деміївська"), автобусами №20, 27 та маршрутками.

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