Пережив козаків і кілька війн: у селі на заході України росте стародавній дуб-велетень

Дуб росте тут ще з часів Київської Русі.

У селі Постійне на Рівненщині росте дуб-велетень віком понад 800 років. Це найстаріше дерево в Деражненській громаді, яке пережило князівські часи, козацькі війни і не тільки.

Це найстаріше дерево в Деражненській громаді. За переказами місцевих жителів, раніше таких дубів було п'ять. Згідно з інформацією, дуб, який залишився, не перебуває в аварійному стані.

Село Постійне засноване 1577 року. Якщо дубу 800 років (ймовірно, він приблизно з 1225 року), то він ріс тут ще задовго до заснування поселення.

Нині залишився лише один дуб, який став символом села та навіть зображений на місцевому гербі. Цей природний пам'ятник витримав випробування часом і продовжує рости в центрі населеного пункту.

Стародавній дуб

Дуби живуть найдовше серед усіх дерев — в середньому 300-500 років, але деякі екземпляри доживають до 2000 років. При цьому перші 150 років дерево набирає висоту, а потім росте переважно вшир.

Дуб у Постійному належить до рідкісних довгожителів, які змогли пережити численні історичні події. Такі дерева є унікальними свідками минулого та важливими природними пам'ятками.

Раніше "Телеграф" також писав, що це дерево у Києві, ймовірно, посадив митрополит Петро Могила. Щовесни, коли дерево квітне білими свічками-квітами, тисячі киян приходять сюди загадати бажання та доторкнутися до живої пам'яті століть.