Пережил козаков и несколько войн: в селе на западе Украины растет древний дуб-великан

Дуб растет здесь еще со времен Киевской Руси.

В селе Постоянное в Ровенской области растет дуб-великан в возрасте более 800 лет. Это самое старое дерево в Деражненском обществе, которое пережило княжеские времена, козацкие войны и не только.

Это самое старое дерево в Деражненском обществе. По преданию местных жителей, раньше таких дубов было пять. Согласно информации, оставшийся дуб не находится в аварийном состоянии.

Село Постоянное основано в 1577 году. Если дубу 800 лет (вероятно, он примерно с 1225), то он рос здесь еще задолго до основания поселения.

В настоящее время остался только один дуб, который стал символом села и даже изображён на местном гербе. Этот природный памятник выдержал испытание временем и продолжает расти в центре населённого пункта.

Древний дуб

Дубы живут дольше всех деревьев — в среднем 300-500 лет, но некоторые экземпляры доживают до 2000 лет. При этом первые 150 лет дерево набирает высоту, а затем растет преимущественно вширь.

Дуб в постоянном принадлежит к редким долгожителям, которые смогли пережить многочисленные исторические события. Такие деревья являются уникальными свидетелями прошлого и важными достопримечательностями.

Ранее "Телеграф" также писал, что это дерево в Киеве, вероятно, посадил митрополит Петр Могила. Каждую весну, когда дерево цветет белыми свечами-цветами, тысячи киевлян приходят сюда загадать желания и прикоснуться к живой памяти веков.