Україна запропонувала росіянам нову зустріч: коли може відбутися

Україна готова навіть до зустрічі на рівні лідерів

Україна запропонувала російській стороні провести зустріч з питань завершення війни, обміну полоненими та повернення дітей. Розмову хочуть провести наступного тижня.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення. За його словами, пропозиція надійшла від секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За словами глави держави, зараз із росіянами ведуться переговори щодо проведення нового обміну полоненими, а також ведуться роботи щодо виконання домовленостей, досягнутих під час попередньої Стамбульської зустрічі.

Він додав, що Умєров запропонував Москві організувати нову зустріч наступного тижня. Поки що в Росії це ніяк не коментували.

"Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб домогтися припинення вогню. І російській стороні потрібно перестати ховатися від рішень. Обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир справді тривалий. Україна готова до такої зустрічі", — сказав Зеленський.

Варто зазначити, що 10 липня під час пресконференції Зеленський говорив, що нових переговорів із Росією незабаром не буде. Крім того, він наголошував, що війна може затягтися, оскільки такий вибір був зроблений у Кремлі.