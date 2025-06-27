Єрмак назвав два фактори, які змусять Путіна піти на переговори

Україна та партнери можуть досягти цього

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав два основних фактори, які можуть змусити очільника Росії Володимира Путіна піти на переговори щодо завершення війни. Але він наголосив, що йдеться не про зустрічі на кшталт тих, які проходять у Стамбулі, а про справжні перемовини.

Про це Єрмак заявив під час форум Fair play, на якому був присутній кореспондент "Телеграфа". За його словами, наразі Путін не хоче по-справжньому домовлятись про мир, він імітує свою "зговірливість".

"На першому місці — наші Збройні сили, це наша спроможність. Ви знаєте, що навіть останні операції Служба безпеки України робила завдяки саме нашій зброї", — каже керівник ОП.

Андрій Єрмак на форумі Fair play

Він наголошує, що одними з факторів успішних переговорів є сила України та її армії. Адже демонстрація змоги не просто протистояти Кремлю, а й успішно атакувати його, дасть Києву можливість похитнути впевненість Путіна у "непереможності" Росії.

"І друге – це саме санкції. На всіх перемовинах, на всіх, ви бачите, висловлювання офіційних осіб з Кремля направлені на санкції. Вони є для них головним пунктом", — додає Єрмак.

За його словами, нарощування та посилення санкцій допоможуть Україні погіршити економіку Росії, а це своєю чергою зменшить фінансування не тільки в оборонний комплекс Кремля. Київ має обмежувати спроможність військово-промислового комплексу РФ і одним з дієвих методів виступають санкції.

Нагадаємо, 27 червня міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з журналістами порушував важливі питання. Він зробив кілька заяв щодо боротьби з БпЛА, програми контрактників, переговорів з РФ, фортифікацій та участі КНДР у війні проти України.

Раніше "Телеграф" писав, що Умєров також розповів, чи можуть особисто зустрітись президент Володимир Зеленський та Володимир Путін, очільник Росії, під час переговорів.