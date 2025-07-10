Кінець війни не скоро? Головні заяви Зеленського про переговори, розмову з Трампом та Patriot

Зеленський розглядає можливість кадрових змін

Під час зустрічі учасників "коаліції охочих" у Римі 10 липня ключовою темою стало забезпечення фінансування для українських Сил оборони, а також підтримка виробництва озброєння, зокрема дронів і високоточної дальнобійної зброї. Під час пресконференції президент Володимир Зеленський окреслив результати саміту й зробив важливі заяви щодо війни та її врегулювання.

"Телеграф" зібрав основні тези.

Поставки зброї

Після конструктивних переговорів із Дональдом Трампом Україна отримала позитивні сигнали щодо відновлення допомоги від Сполучених Штатів. "Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Про все це ми домовилися", – зазначив він.

Також, за словами політика, досягнуто домовленостей про додаткові закупівлі необхідного озброєння, ракет і систем протиповітряної оборони.

Врегулювання війни

Війна може затягнутися, і це цілком усвідомлений вибір Кремля. Зеленський пояснив, що дані української та західної розвідки свідчать про те, що Володимир Путін має намір продовжувати війну: "Він залежний від неї".

Крім того, лідер заявив: "Переговорів із Росією поки не буде, бо ще не завершилися ті обміни, про які домовлялися раніше".

Атаки РФ

Президент під час пресконференції прокоментував нову тактику Росії щодо масованих атак дронами. За його словами, Москва має на меті масове виробництво і запуск 700-1000 дронів на добу: "Наші люди не висипаються. Путін такими ударами хоче дестабілізувати суспільство".

У відповідь на це Україна сподівається на зміцнення підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема в частині постачання дронів-перехоплювачів для ефективного захисту неба. Згодом Зеленський запевнив, що після вирішення питання з системами Patriot загроза від балістичних ракет буде усунена.

Разом із тим, зі слів високопосадовця, українські експерти підрахували, що Путін може витратити близько 300 мільярдів доларів на війну у 2026 році.

Кадрові зміни

Водночас Зеленський розглядає можливість кадрових змін: одним із варіантів є призначення міністра оборони Рустема Умєрова послом України в США. У разі реалізації цього рішення в уряді очікуються суттєві перестановки.

"Коаліція охочих" та результати зустрічі

Український лідер зазначив, що понад 30 країн-партнерів приєдналися до саміту в рамках "коаліції охочих", і близько 200 угод на суму понад 10 мільярдів євро вже підготовлено в межах конференції з відбудови України.

Крім того, оголошено такі ініціативи:

Німеччина планує закупити для України дві додаткові системи ППО Patriot, а Норвегія – ще одну.

Уперше з моменту створення коаліції в її роботі взяли участь представники США: Кіт Келлог, Річард Блюменталь та Ліндсі Грем.

Міністр фінансів США Джей Бессент заявив, що Дональд Трамп ініціював створення Американського інвестиційного фонду для відбудови України.

Бессент також наголосив, що США працюватимуть над тим, аби "жодна особа, держава чи компанія, які фінансують російську військову машину або забезпечують її поставками, не отримали вигоди від реконструкції України".

Європейський Союз надасть 2,3 мільярда євро на відбудову країни, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Італія заявила про готовність допомогти у відновленні Одеси, а Німеччина – в інвестиціях у розширення виробництва українських дронів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели двосторонні переговори на полях безпекового форуму АСЕАН у Куала-Лумпурі. Зустріч тривала близько години, під час якої сторони обговорили широкий спектр тем.

Ми звернулися до міжнародних аналітиків, аби розібратися, що саме стоїть за так званим "новим підходом" щодо війни в Україні та чи варто очікувати реальних змін або прогресу в процесі перемовин.