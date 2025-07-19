Риби-чужинці захоплюють українські водойми: які види прийшли до нас з інших континентів

Деякі з них шкодять мешканцям водного світу

В українських річках та озерах поселилися кілька видів риб, які природно там жити не повинні. Ці чужорідні види потрапили до наших водойм різними шляхами та поступово освоюють нові території.

Про це "Телеграфу" розповіла Юлія Куцоконь, іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Вона назвала найбільш поширених представників риб-іммігрантів у водоймах нашої країни.

Ротань-головешка з Далекого Сходу

"Так, в Україні є чужорідні види риб", — пояснює науковиця. Найбільш відомим серед них є ротань-головешка, який природно мешкає у басейні річки Амур.

"До найбільш яскравих представників належать ротань головешка, який походить із басейну Амуру з Далекого Сходу", — розповідає Юлія Куцоконь. Крім російського південного сходу, ця риба вважається аборигенною на північному сході Китаю, півночі Корейського півострова та навіть на острові Сахалін.

Амурський чебачок знайомий рибалкам

З того ж далекосхідного регіону до України потрапив амурський чебачок. Юлія Куцоконь зазначає, що цей вид добре знайомий людям, які займаються рибальством: "З Далекого Сходу також походить чебачок амурський. Він завдає значної шкоди рибним господарствам, а також набридає рибалкам-любителям, бо клює швидше за інших риб, а сам при цьому дрібного розміру".

Красивий сонячний окунь з Америки

"Серед чужорідних видів вирізняється сонячний окунь, батьківщиною якого є Північна Америка. "Це така красива висока рибка зелено-синього, голубуватого кольору, а на вирості зябрової кришки чорна з червоним плямка", — описує іхтіологиня.

Американські сомики поширюються водоймами

Останнім часом в українських водоймах з'являються нові чужорідні види. "І ще у нас зараз поширюються два види американських сомиків: коричневий і чорний", — повідомляє Юлія Куцоконь. Ці види також походять з Північної Америки та поступово освоюють нові території.

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