Подруга Арестовича потрапила під санкції України: хто ще у списку

Вказаних осіб звинувачують у поширенні антиукраїнської пропаганди

Україна розширила список санкцій, внісши туди ще п’ятьох людей. Серед них російська "опозиціонерка" Юлія Латиніна та інші особи, помічені у поширенні антиукраїнської пропаганди.

Про це йдеться у тексті указу, оприлюдненому на сайті Офісу президента. Загалом у списку троє українців та двоє росіян.

З росіян, крім Латиніної, у списку є z-пропагандистка Тетяна Аксьоненко. З української сторони в список потрапили екснардепка Наталія Королевська, блогер Андрій Серебрянський (він же Андрій Луганський) та лідер політичної партії "5.10", бізнесмен Геннадій Балашов.

Як відомо, Латиніна у 2017 році залишила Росію через погрози, а у 2022 році потрапила до списку "іноземних агентів". Українцям вона стала відомою завдяки багатьом спільним ефірам з Олексієм Арестовичем. Спочатку вона дотримувалася антивоєнної риторики, проте з 2024 року змінила діяльність на різку критику української влади.

Юлія Латиніна

Аксьоненко (позивна "Гайка") особливо нічим не примітна і є типовою z-пропагандисткою, яка веде telegram-канал "Архангел спецназу", де просуває антиукраїнську риторику.

Королевська була міністром соціальної політики в уряді Миколи Азарова. Після початку гібридної війни на Донбасі її звинувачували у роботі на ФСБ, а деякі навіть пов’язували з нею ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького. Це не завадило їй бути народним депутатом від забороненої ОПЗЖ аж до 2023 року.

Наталія Королевська

Серебрянський до початку повномасштабного вторгнення був блогером, який підтримував п’ятого президента Петра Порошенка, а 2019 року навіть намагався потрапити до Ради разом з "ЄС". З 2022 року активно критикував мобілізацію, через що військові звинувачували його в тому, що він просуває тему капітуляції. Блогер не мешкає в Україні.

Андрій Серебрянський

Балашов свого часу активно виступав на каналах, пов’язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком, і відзначився низкою скандалів. Зокрема, він закликав "бити каменем по голові" україномовних людей.

Геннадій Балашов

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз планує ввести проти Росії нові санкції, пакет обмежень буде "найжорсткішим за останні три роки". Головний ініціатор документа, Франція, вважає, що санкції вдарять по ключових джерелах російських доходів – насамперед нафтових.