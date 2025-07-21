УЗ залишила дітей з Донеччини без відпочинку? Українка в розпачі через ситуацію з квитками

У викуповуванні місць відмовили

Непроста ситуація з квитками на поїзди "Укрзалізниці" продовжує обурювати українців. Однак цього разу УЗ відмовила у квитках групі дітей з Донеччини для поїздки в санаторій.

Про це пише одна з користувачок. Зазначається, що вже не перший місяць купити квитки на більшість популярних напрямків дуже складно.

"Діти пільгової категорії з Донеччини отримали путівки у табір на Закарпатті. А їхати нічим, квитків немає. Зробили групову заявку — "Укрзалізниця" відмовила з причини відсутності квитків. Маємо відмовлятися від оздоровлення дітей", — пише жінка.

Водночас в коментарях деякі люди зазначили, що організатори табору мали викупити квитки для дітей, або домовитись з УЗ про додаткові вагони. Однак наразі ситуація не змінилась, діти не зможуть поїхати на відпочинок на Закарпаття через проблеми з квитками.

Додамо, що "Телеграф" о 8:10 вирішив перевірити можливість покупки квитків на популярні напрямки, але більшість порталів працює дуже повільно та глючить, а через Приват24 неможливо купити взагалі.

"У зв'язку зі збільшенням навантаження у системі "Укрзалізниці" продаж квитків тимчасово недоступний. Відновлення 21 липня о 10:00", — йдеться у повідомленні.

У Приват24 не працює продаж квитків

Раніше "Телеграф" розповідав, що в УЗ дали пораду українцям, як купити квитки до Карпат.