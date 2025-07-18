Дістатися Карпат — проблематично. В УЗ дали пораду щодо придбання квитків

В гірських умовах пропускна спроможність обмежена

Купити квитки на поїзди в Україні зараз непросто. Українці масово скаржаться на цю проблему з початком літнього сезону, причому проблеми є з квитками як у південному напрямку, так і в напрямку Карпат.

На Facebook-сторінці "Укрзалізниця" українець попросив перевізника звернути увагу на поїзди Київ-Рахів та Київ-Ясіня. Це — популярні маршрути, якими пасажири дістаються на відпочинок у гори.

"Зверніть увагу на популярні маршрути з Києва в Рахів, чи в Ясіня… Неможливо придбати квитки в тому напрямку: навіть коли з'являються, то як не помилка при оформленні, чи додаток зависає (я бачу, це часта проблема у багатьох), а потім все викуплено, і навіть за два тижні квитків може не з'явитись", — поскаржився чоловік.

Він додав, що функція автовикупу квитків для нього не підходить. Річ у тім, що йому потрібно придбати декілька квитків, і бажано в одному купе.

Що порадили в УЗ

В "Укрзалізниці" оперативно відповіли українцю. Там пояснили, чому виникають складнощі перевезення пасажирів в напрямку Карпат та дали чоловіку пораду.

"Проблему знаємо, але в гірських умовах пропускна спроможність обмежена. Радимо переглядати квитки з/до Івано-Франківська", — йдеться у відповіді УЗ.

Як розповідав "Телеграф", раніше в мережі поділилися "лайфхаком", як "вполювати" квитки на поїзди. Щоб обійти систему маєте лічені хвилини.