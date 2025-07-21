УЗ оставила детей из Донетчины без отдыха? Украинка в отчаянии из-за ситуации с билетами
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В выкупе мест отказали
Непростая ситуация с билетами на поезда "Укрзализныци" продолжает возмущать украинцев. Однако на этот раз УЗ отказала в билетах группе детей из Донетчины для поездки в санаторий.
Об этом пишет одна из пользователей. Уже не первый месяц купить билеты на большинство популярных направлений очень сложно.
"Дети льготной категории из Донетчины получили путевки в лагерь в Закарпатье. А ехать нечем, билетов нет. Сделали групповую заявку — "Укрзализныця" отказала по причине отсутствия билетов. Должны отказываться от оздоровления детей", — пишет женщина.
В комментариях некоторые люди отметили, что организаторы лагеря должны были выкупить билеты для детей или договориться с УЗ о дополнительных вагонах. Однако ситуация не изменилась, дети не смогут поехать на отдых в Закарпатье из-за проблем с билетами.
Добавим, что "Телеграф" в 8:10 решил проверить возможность покупки билетов на популярные направления, но большинство порталов работает очень медленно и глючит, а через Приват24 невозможно купить вообще.
"В связи с увеличением нагрузки в системе "Укрзализныци" продажа билетов временно недоступна. Возобновление 21 июля в 10:00", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в УЗ дали совет украинцам, как купить билеты в Карпаты.