Обходьте ці баклажани десятою дорогою, якщо не хочете отруїтися: як розпізнати небезпечний плід

Як і всі пасльонові, баклажани можуть завдати шкоди

Баклажани давно завоювали любов гурманів по всьому світу — їх смажать, запікають, фарширують. Але попри популярність, цей овоч таїть у собі певну небезпеку.

Деякі баклажани можуть бути не просто несмачними, а шкідливими для здоров’я. "Телеграф" розбирався, які баклажани не варто купувати та вживати в їжу.

Перезрілі та старі баклажани

Одна з небезпечних речовин, що містяться в баклажанах, – соланін. Саме він надає цим овочам характерної гіркоти. Це природний токсин із групи алкалоїдів, яким рослини сімейства пасльонових (у тому числі картопля, томати та баклажани) захищаються від комах. У невеликій кількості він не є небезпечним, але в старих або перезрілих плодах його концентрація може зростати.

Як зрозуміти, що баклажан перезрів:

Шкірка втрачає блиск, стає тьмяною і зморшкуватою.

М’якуш щільний, з великою кількістю темного насіння.

Смак гіркий навіть після термічної обробки.

Симптоми отруєння соланіном включають нудоту, блювання, біль у животі, запаморочення і навіть судоми у важких випадках. Тому старі баклажани краще не їсти взагалі.

Зелені та недозрілі баклажани

Якщо перестиглі плоди небезпечні через накопичення соланіну, то й зовсім зелені баклажани – не подарунок. В них рівень цього алкалоїда теж може бути підвищений. Крім того, незрілі баклажани мають тверду структуру та більш виражену гіркоту.

Оптимальний час збору баклажанів – коли вони досягли характерного фіолетового кольору (або білого, зеленого – залежно від сорту), але ще не затверділи. М’якуш має бути світлим, без потемнінь, а шкірка — гладкою і блискучою.

Баклажани з ознаками псування

Будь-які плоди з пліснявою, вм’ятинами, чорними плямами або неприємним запахом краще одразу відправити у відро для сміття. Навіть якщо пошкоджено лише шматочок, спори плісняви чи бактерії можуть вже проникнути у м’якоть. Термічна обробка не завжди здатна знищити токсини, що виробляються грибками. Особливо небезпечна пліснява для людей з ослабленим імунітетом, алергіків та дітей.

Як прибрати гіркоту з баклажанів

Існує спосіб, який допомагає прибрати гіркоту з плодів. Перед приготуванням наріжте овоч, посипте сіллю та залиште на 20-30 хвилин. Потім промийте та обсушіть. Це допоможе витягнути зайву вологу та гіркоту, у тому числі й частину соланіну. Але важливо розуміти: цей прийом не врятує перестиглі або зіпсовані плоди — лише допустимо гіркі, але свіжі.

Не всі баклажани однаково корисні. Щоб убезпечити себе, варто вибирати молоді, гладенькі, пружні плоди без ушкоджень та обов’язково перевіряти їх на смак та запах. А ось від перезрілих, що підгнили або надто зелених краще відмовитися.

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