Отримала мільйони, купила авто та квартиру: цікаві деталі декларації київської судді Григоренко

Великий прибуток вона отримала від відчуження рухомого та нерухомого майна

Суддя Печерського районного суду Києва Ірина Григоренко 2024 року придбала нерухомість та автомобіль. Її заробітна плата перевищила 1,5 млн гривень.

Про це стало відомо із декларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів її сім’ї.

У графі об’єктів нерухомості зазначено, що 2024-го суддя придбала квартиру (50,4 м2) у Києві за 600 тисяч гривень. Її дружина Григоренко Ярослава також має власну квартиру в Києві, яку він придбав у 2017 році за 914 108 гривень. Також суддя має земельну ділянку у селі Пирогівці Хмельницької області, яку вона купила у 2000 році за 71 360 гривень.

Яке майно має суддя Ірина Григоренко. Фото: скріншот декларації

Яке майно має суддя Ірина Григоренко. Фото: скріншот декларації

Крім того, минулого року Григоренко придбала автомобіль – Volkswagen Touareg 2020 року випуску. Його вартість не вказана. Її чоловік має автомобіль Toyota Sienna 2011 року випуску, який він купив у вересні 2022 року за 400 000 гривень.

Суддя Григоренко придбала автомобіль. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата судді становила 1 568 868 гривень. Дохід від відчуження нерухомого майна – 3 029 529 гривень та дохід від відчуження рухомого майна – 1 953 000 гривень. Її чоловік заробив 93 300 гривень та отримав пенсію у розмірі 169 837 гривень.

Яка зарплатня у судді Ірини Григоренко. Фото: скріншот декларації

На банківських рахунках суддя зберігає загалом 5480 гривень, 141 долар та 147 євро. У її чоловіка — 1868 гривень та 13 доларів. Ярослав Григоренко зберігає готівкою 20 000 доларів, а його дружина – 2 000 євро.

Скільки грошей зберігає готівкою і у банку Григоренка. Фото: скріншот декларації

Скільки грошей зберігає готівкою і у банку Григоренка. Фото: скріншот декларації

Ірина Григоренко — що про неї відомо

Суддя опинилася у центрі скандалу у 2020 році. Тоді, як пише 24 канал, вона фактично заборонила не просто критикувати, а давати свідчення у кримінальній справі проти сина Януковича.

Колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов дав свідчення проти сина Віктора Януковича Олександра у справі про держзраду президента-втікача. Пономарьов свідчив, що Росія підкупила Януковича аби зупинити асоціацію України з ЄС. За це Олександр мав отримати гроші із російського бюджету через операції на фондовому ринку. Пономарьов говорив, що саме Олександр Янукович був головним перемовником у цьому процесі.

Ірина Григоренко. Фото: скріншот 24 канал

Свідчення Пономарьова мав би перевірити та оцінити кримінальний суд.

У травні 2020 року Верховний суд України підтвердив, що у цивільному процесі не можна оцінювати зміст кримінально-процесуальних документів щодо достовірності. Касаційний цивільний суд у результаті відхилив позов про нібито неправдиву інформацію у повідомленні про підозру.

Ірина Григоренко. Фото: 24 канал

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що київський суддя купив нерухомості, а "безробітна" дружина подарувала йому машину.