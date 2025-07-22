Получила миллионы, купила авто и квартиру: интересные детали декларации киевской судьи Григоренко

Большой доход она получила от отчуждения движимого и недвижимого имущества

Судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко в 2024 году обзавелась недвижимостью и автомобилем. Ее заработная плата превысила 1,5 млн гривен.

Об этом стало известно из декларации судьи за прошлый год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов ее семьи.

В графе объектов недвижимости отмечено, что в 2024-ом судья приобрела квартиру (50,4 м2) в Киеве за 600 тысяч гривен. У ее супруга Григоренко Ярослава также есть собственная квартира в Киеве, которую он приобрел в 2017 году за 914 108 гривен. Также судья имеет земельный участок в селе Пироговцы Хмельницкой области, который она купила в 2000 году за 71 360 гривен.

Какое имущество есть у судьи Ирины Григоренко. Фото: скриншот декларации

Какое имущество есть у судьи Ирины Григоренко. Фото: скриншот декларации

Кроме того, в прошлом году Григоренко приобрела автомобиль — Volkswagen Touareg 2020 года выпуска. Его стоимость не указана. У ее мужа есть автомобиль Toyota Sienna 2011 года выпуска, который он купил в сентябре 2022 года за 400 000 гривен.

Судья Григоренко приобрела автомобиль. Фото: скриншот декларации

Заработная плата судьи составила 1 568 868 гривен. Доход от отчуждения недвижимого имущества — 3 029 529 гривен и доход от отчуждения движимого имущества — 1 953 000 гривен. Ее супруг заработал 93 300 гривен и получил пенсию в размере 169 837 гривен.

Какая зарплата у судьи Ирины Григоренко. Фото: скриншот декларации

На банковских счетах судья хранит в целом 5480 гривен, 141 доллар и 147 евро. У ее супруга — 1868 гривен и 13 долларов. Ярослав Григоренко хранит наличными 20 000 долларов, а его жена — 2 000 евро.

Сколько денег хранит наличными и в банке Григоренко. Фото: скриншот декларации

Сколько денег хранит наличными и в банке Григоренко. Фото: скриншот декларации

Ирина Григоренко — что о ней известно

Судья оказалась в центре скандала в 2020 году. Тогда, как пишет 24 канал, она фактически запретила не просто критиковать, а давать показания по уголовному делу против сына Януковича.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев дал показания против сына Виктора Януковича Александр по делу о госизмене беглого президента. Пономарев свидетельствовал, что Россия подкупила Януковича, чтобы остановить ассоциацию Украины с ЕС. За это Александр должен был получить деньги из российского бюджета через операции на фондовом рынке. Пономарев говорил, что именно Александр Янукович был главным переговорщиком в этом процессе.

Ирина Григоренко. Фото: скриншот 24 канал

Показания Пономарева должен был бы проверить и оценить уголовный суд. Однако Александр Янукович подал на него иск в Печерский суд, утверждая, что его показания ложные. В свою очередь судья Григоренко согласилась с этим.

В мае 2020 года Верховный суд Украины подтвердил, что в гражданском процессе нельзя оценивать содержание уголовно-процессуальных документов на предмет достоверности. Кассационный гражданский суд в итоге отклонил иск о якобы ложной информации в сообщении о подозрении.

Ирина Григоренко. Фото: 24 канал

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что киевский судья накупил недвижимости, а "безработная" жена подарила ему машину.