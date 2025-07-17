Медуз більше, ніж людей. Росіяни нищать популярний курорт Азовського моря (відео)

До російського вторгнення сюди приїздили тисячі туристів

Російська окупації знищила чимало українських курортів, зокрема і на узбережжі Азовського моря. На жаль, це торкнулось і легендарної Білосарайської коси.

У мережі вже показали свіжі кадри з курорту, куди колись приїздило тисячі туристів. Зауважимо, що Білосарайську косу було окуповано з березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На свіжому відео видно, що на узбережжі є люди, але у порівнянні з довоєнними часи — їх мало. Ще у 2021 році на території Білосарайської коси діяло приблизно 80 баз відпочинку, пансіонатів і гостьових будинків. А кількість туристів за рік перевалювали сотні тисяч. Зараз же море відвідує врази менше людей.

Центр Білосарайської коси до окупації

До того ж початком сильної спеки вже кілька років підряд узбережжя Азовського моря атакують медузи, що вже почалось і на Білосарайській косі. Купатись у морі з медузами практично неможливо, адже вони досить сильно жалять.

Додамо, що Білосарайська коса розташована на узбережжі Азовського моря всього за 25 кілометрів від Маріуполя. Довжина всієї цієї коси 14 кілометрів, а ширина біля самої основи 13 кілометрів, далі, йдучи в море, вона поступово звужується. Завдяки такій протяжності та мілководдю, тут зазвичай була чиста вода та спокійне море. Окрім того, на косі ще й був заповідник з лебедями, куликами, чайками тощо.

Білосарайська коса на карті

Білосарайська коса

Білосарайська коса

До слова, доля заповідника після російської окупації і досі невідома. Але враховуючи те, що навіть пляжі поступово занепадають і перетворюються у дикі узбережжя, ймовірніше природоохоронну території спіткає те саме.

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