Чому "шахеди" врізаються у висотки: експерт назвав єдину причину

У росіян немає карт

Росіяни вже добре навчилися застосовувати безпілотники типу "Шахед" і щоразу вигадують для них складніші маршрути. Однак відсутність актуальних карт іноді призводить до того, що на його шляху виявляється відносно нова багатоповерхівка або лінія високовольтних електропередач.

Про це розповів військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій Флеш в інтерв’ю "Радіо НВ". За його словами, подібними БПЛА у режимі реального часу ніхто не керує. Їхній маршрут задається програмістами до запуску, після чого вони летять туди, куди їх направили.

"Часто буває, коли "шахед" влітає в дах будинку новобудови на околицях Києва. Чому це відбувається? Тому що росіяни не мають надточних карт, що і де, коли було збудовано", — сказав Флеш.

За його словами, російський штурман, прокладаючи курс може хотіти зайти на Київ на наднизькій висоті, але замість цього дрон на своєму шляху зустрічає багатоповерхівку. Аналогічно дрони можуть зачепитися за лінії електропередач або вежі мобільного зв’язку.

"Ще раз повторюся, "шахед" не управляється ніяк і летить повністю маршрутом, який заздалегідь підготовлений", — сказав експерт.

Як повідомлялося раніше, росіяни для обстрілів Сумської області використовували безпілотники V2U, які знаходять цілі, використовуючи штучний інтелект.